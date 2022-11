Città metropolitana, Giuseppe Galizia nominato il direttore generale

Si parla anche dell'ammontare dell'emolumento del nuovo dg cui è stata attribuita una "maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione"

Le ex province? fondamentali per il territorio. Lo ha detto recentemente il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo a un incontro nell’Ennese. Schifani non ha fatto mistero che bisogna rimettere mano ai provvedimenti che di fatto hanno ridotto l’ente a un mero ufficio senza più competenze di una certa importanza. Il presidente ha fatto capire di avere in mente un provvedimento ad hoc per riassegnare parte delle competenze alle Città metropolitane come ente intermedio.

Per completare il quadro apicale

Forse seguendo l’idea del neo presidente, il commissario straordinario dell’ente Federico Portoghese, che è anche commissario al Comune di Catania con i poteri del sindaco metropolitano assunti dopo le dimissioni dell’ex sindaco Salvo Pogliese, ha provveduto proprio pochi giorni fa ad assegnare il nuovo incarico di direttore generale. Si tratta dell’ingegnere Giuseppe Galizia, già dirigente dell’ente intermedio in qualità di Capo di Gabinetto. Portoghese ha firmato decreto n. 216 del 31-10-2022, “su proposta – come si legge nel provvedimento del Servizio affari generale risorse umane – del decreto n. 235 redatto dal dirigente del Servizio” che nel provvedimento scrive: “Preso atto che la figura del direttore generale e del direttore gestionale unitamente al segretario generale completano il quadro della dirigenza al vertice della Città metropolitana, decreta di attribuire ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 5 lettera a) del vigente Rous di assegnare a Giuseppe Galizia la qualifica di direttore generale”.

Maggiorata la retribuzione di posizione

Nel provvedimento si fa menzione anche dell’ammontare dell’emolumento del nuovo dirigente generale cui è stata attribuita una “maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione già assegnata dal CC di 2021-2022 riconoscendo pertanto oltre alla retribuzione tabellare spettante, una retribuzione di posizione per complessivi 105,000 euro lordi annui nonché una retribuzione di risultato pari al 30% della retribuzione di posizione coma sopra determinata”.

Il commissario Portoghese preso atto del provvedimento ha firmato l’atto disponendo di “dare mandato al dirigente del I dipartimento Servizio affari generali e risorse umane di procede alla sottoscrizione del contratto con l’ing. Galizia e di porre in essere ogni provvedimento gestionale conseguenziale”.

Provvedimento pubblicato

Il commissario ha infine dato mandato di pubblicare il decreto “ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D. Lgs. n. 33-2013 modificato dall’art 7bis del D. Lgs. 97_2016 nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Foto Youtube