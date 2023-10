Clamoroso Ferraro, rompe con la Nocerina: c’è il Catania dietro?

La panchina di Tabbiani è in bilico: tra i nomi caldi per il Catania ci sono quelli di Rolando Maran e soprattutto Giovanni Ferraro

La panchina di Luca Tabbiani scricchiola sempre di più.

Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e in seguito all’ultimo pareggio con il fanalino di coda Monterosi, il tecnico ligure è ormai sulla graticola.

Se ufficialmente la società guidata da Vincenzo Grella ha ribadito la fiducia all’allenatore almeno fino alla gara di domenica contro l’Avellino al “Massimino”, negli ultimi minuti voci incontrollate hanno iniziato a diffondersi nella piazza rossazzurra.

Tra i nomi più caldi per un’eventuale sostituzione di Tabbiani ci sono quelli di due grandi ex, vale a dire Rolando Maran e Giovanni Ferraro.

Proprio quest’ultimo, condottiero della straordinaria cavalcata del Catania dalla D alla C, ha clamorosamente rotto con la Nocerina, club con la quale aveva sottoscritto un accordo pochissimi giorni fa.

L’addio turbolento tra Ferraro e la Nocerina

Sono volati gli stracci tra il tecnico di Vico Equense ed il club rossonero che, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha accusato l’allenatore ex Giugliano di “comportamento poco etico e non professionale”.

“Amareggiati per un comportamento assolutamente per nulla professionale e scarsamente etico del signor Giovanni Ferraro – si legge nella nota – Si è deciso, dunque, di virare su un altro allenatore anche perché Nocera e la Nocerina non vengono dietro nessun’altra città e nessun’altra squadra. Troppe titubanze e atteggiamenti equivoci, come quello di non voler fare già martedì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione, hanno spinto la società a riflettere su quello che stava maturando sino ad arrivare alla decisione di guardare oltre per individuare l’allenatore che la Nocerina merita e che dovrà guidare la squadra sino alla fine del campionato. Tutti i dettagli di quanto accaduto in queste ore saranno illustrati domani venerdì 27 ottobre 2023 nel corso di una conferenza stampa”.

Ferraro torna al Catania? La ricostruzione

Giovanni Ferraro tornerà dunque a guidare il Catania?

Contattato dalla nostra redazione, il tecnico campano ha smentito l’imminente ritorno sulla panchina rossazzurra, negando contatti con la società dell’Elefante.

Smentita di rito? Chissà: nelle prossime ore non si escludono clamorosi stravolgimenti.