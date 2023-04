Cliente accoltella l’avvocato in strada, poi fugge e si suicida

A raccontare i retroscena della vicenda è il compagno della professionista

Alla base del grave episodio di stamattina, stando a quanto raccontato dal compagno dell’avvocato Meri Zorz, rimasta ferita a un braccio dall’aggressione di un uomo avvenuta per strada a Oderzo (Tv), il forte stato di tensione in cui viveva quest’ultimo causa successione ereditiera di alcuni terreni. “Era per la gestione, non c’era una diatriba all’interno della famiglia”. La donna, fortunatamente non è in gravi condizioni ed è stata accompagnata da un’ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell’ospedale opitergino.

Trovato morto in casa

A lanciare l’allarme e a prestare le prime cure all’avvocato è stato un negoziante che ha assistito alla scena. L’aggressore – Giuseppe Silvestrini, un infermiere 53enne – è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, a Mansuè nel Trevigiano, presumibilmente in seguito a suicidio.