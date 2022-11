Clima, Biden “Stati Uniti rispetteranno limiti delle emissioni entro il 2030”

"Mi scuso per il ritiro degli Usa dagli accordi di Parigi, ora i nostri obiettivi sono più ambiziosi", ha detto Biden alla Cop27 in Egitto

“Mi scuso per il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, ma ora i nostri obiettivi sono più ambiziosi”. Lo ha detto Joe Biden, intervenendo oggi alla Cop27 in Egitto ricordando come uno dei primi atti della sua amministrazione sia stato di far rientrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima da cui era uscito Donald Trump.

“Gli Stati Uniti rispetteranno i limiti delle emissioni entro il 2030″, ha detto ancora il presidente ricordando la firma della legge, l’Inflation Riduction Act, che ha i maggiori investimenti finora varati negli Usa per combattere la crisi climatica. Una crisi, ha ricordato Biden, che “interessa la sicurezza umana, economica, ambientale e la sicurezza nazionale e la stessa vita del pianeta’.