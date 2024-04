Codacons: “Musumeci dia impulsi all’approvazione della legge Salva Mare”

Le parole del presidente del Codacons Sicilia, Roberto Nanfitò, in occasione della "Giornata del mare e della cultura marinara"

Il Direttore regionale per i porti e i trasporti marittimi del Codacons Sicilia, Avv. Roberto Nanfitò, in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara”, che viene celebrata ogni anno l’undici aprile, invita il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare. On le Nello Musumeci, a dare impulso alla approvazione dei Decreti attuativi della legge n. 17 maggio 2022 n. 60, detta “Salva Mare”, senza i quali, la tutela del nostro ambiente marino e costiero non può essere protetto adeguatamente dalla forte antropizzazione e dalle micro e nano plastiche che sono presenti nei nostri mari, e vengono ingeriti dai pesci, per poi seguendo la catena alimentare, vengono ingeriti dai consumatori, con gravi conseguenze per la salute dei cittadini.

“Sensibilizzare le scuole siciliane”

Le dette plastiche che vengono catturate insieme alle specie ittiche, dovrebbero invece essere conferite dalle associazioni dei pescatori alle società specializzate del settore della pulizia e della igiene ambientale, incaricate dalle Autorità di Sistema Portuali, dalla Regione Sicilia e dai Comuni costieri, provvedono a sua volta al recupero delle plastiche, innescando quella che si chiama economia circolare, o se non è possibile, provvedono al loro smaltimento presso le discariche autorizzate. Sensibilizzare le Scuole siciliane, di ogni ordine e grado, è la nuova mission per i prossimi anni, che il Codacons intende promuovere per valorizzare la “legge salva mare”, come strumento culturale di grande civiltà che il Parlamento ha votato all’unanimità, ma che ha urgente bisogno di della emanazione dei Decreti attuativi.