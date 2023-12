Collaborazione Vespa-(Red) nella battaglia contro l’Aids

Stile inconfondibile, anche sul fronte della solidarietà

MILANO – Fondata da Bono & Bobby Shriver nel 2006, (Red) crea partnership con i brand più iconici al mondo per dar vita a prodotti unici per la raccolta di fondi per combattere e porre fine all’Aids e alle pandemie globali. In occasione della giornata mondiale della lotta contro l’Aids, Vespa e (Red), consolidano la loro pluriennale partnership con la firma di un nuovo accordo biennale.

La collaborazione, avviata nel 2016, ha dato vita a prodotti iconici che si sono vestiti di rosso per sostenerne la causa: dalla prima (Vespa 946) Red alla (Vespa Primavera) Red, fino alla più recente (Vespa elettrica) Red, oltre a una collezione di merchandising. Nel corso della partnership, i clienti Vespa di tutto il mondo hanno giocato un ruolo fondamentale nella lotta contro l’Aids e tutte le pandemie, raccogliendo oltre 1,5 milioni di dollari destinati al Global Fund, fondo globale per la lotta all’Aids, tubercolosi e malaria.

In occasione del 1 dicembre, giornata mondiale della lotta contro l’Aids, Vespa ha organizzato a Milano un talk aperto al pubblico nel proprio spazio Motoplex Milano City Lounge, che ha visto protagoniste Elena Di Cioccio e Lavinia Farnese in uno scambio profondo e irriverente sul tema dell’educazione sessuale, finalizzato alla sensibilizzazione su un tema troppo spesso trascurato, specie dai più giovani. Inoltre, a partire dal 2024 verrà lanciata una capsule di abbigliamento e accessori Vespa (Red) in vendita presso i flagship stores del Gruppo e i canali on-line.

Caratterizzata dallo stile inconfondibile di Vespa, la nuova collezione sarà disponibile nei negozi a partire da maggio del 2024 e includerà un hoodie in cotone dal fit morbido, un giubbotto impermeabile in tessuto tecnico e una t-shirt, tutti nell’iconico rosso (Red). A completare l’offerta, una collezione di accessori che spaziano dalla tazza alla borraccia e un restyling del casco che da anni è un vero e proprio must-have.

Vespa donerà a (Red) parte del ricavato derivante dalle vendite di questa collezione speciale.