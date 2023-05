Colosseo, inaugurato l’ascensore per evitare i 100 gradini

Ancoraggio a pressione per garantire totale reversibilità dell'opera: l'ascensore aiuterà coloro che soffrono di disabilità motorie

Inaugurato l’ascensore che renderà più facile visitare il Colosseo a chi ha difficoltà motorie. “Il Parco archeologico del Colosseo ha ampliato ulteriormente la già estesa fruibilità del Colosseo, inaugurando un ascensore che garantisce a tutti i visitatori, con maggiore attenzione nei confronti di chi ha difficoltà motorie, di superare i 100 ripidi gradini che separano l’ordine dalla galleria intermedia, godendo di una visuale unica dell’intero monumento”, rende noto il Parco del Colosseo.

Le caratteristiche dell’ascensore

“L’ascensore nasce dalla sinergia tra il PArCo e l’Orchestra Italiana del Cinema, protagonista nel 2018 di un evento finalizzato alla eradicazione della poliomelite nel mondo. In tale occasione fu proiettato nell’arena dell’Anfiteatro Flavio il film “Il Gladiatore” di Ridley Scott, alla presenza di Russel Crowe con le celebri musiche di Hans Zimmer eseguite dal vivo. Marco Patrignani, Presidente dell’Orchestra, in quella occasione prese anche l’impegno di sponsorizzare il nuovo ascensore. Realizzato nel pieno rispetto delle indicazioni del PArCo e delle normative vigenti, l’ascensore è in linea con la specificità del luogo e si inserisce in modo armonico nel monumento, riducendo al minimo l’occupazione degli spazi e nell’assoluto rispetto delle murature esistenti, grazie all’utilizzo di punti di ancoraggio a pressione che garantiscono la totale reversibilità dell’opera”.