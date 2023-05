Colpaccio Warner Bros: presi Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Fabio Fazio dopo oltre 20 anni lascia la Rai e sbarca sul canale Nove: insieme a lui approda nella nuova emittente anche Luciana Littizzetto

Clamoroso colpo di mercato sul panorama televisivo. Warner Bros. Discovery ha annunciato infatti un incredibile innesto per la prossima stagione tv: Fabio Fazio sarà protagonista sul canale Nove.

Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni, Fabio Fazio debutterà sulla piattaforma già dal prossimo autunno.

Fabio Fazio, dunque, colonna Rai da più di 20 anni, lascia così la tv di Stato: addio così a “Che tempo che fa”.

Con Fabio Fazio sul Nove anche Luciana Litizzetto

Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros.

Ma c’è di più: insieme a Fazio, sbarca sul canale Nove anche la sua spalla, Luciana Litizzetto, per uno dei binomi artistici di maggior successo.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio – commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno – aggiunge – è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali tv e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia”, conclude.