Sul motorino con due coltelli e una pistola, scattano denunce in viale Mario Rapisardi

Il controllo durante un servizio antirapina nel quartiere catanese Nesima.

Sul motorino con due coltelli a serramanico e una pistola lungo il viale Mario Rapisardi a Catania: per questo sono stati fermate e denunciate due persone.

In azione gli agenti del commissariato di polizia di Nesima.

Con coltelli e pistola sul motorino in viale Mario Rapisardi

Gli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio antirapina moto-montato in viale Mario Rapisardi, hanno sottoposto a controllo una moto con a bordo due persone che stava procedendo con fare sospetto. Una volta fermati, i poliziotti hanno proceduto con la loro identificazione e con la perquisizione personale. Addosso a uno dei due, gli operatori hanno trovato una pistola scacciacani di colore nero, assieme alla somma di 310 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, e due coltelli a serramanico lunghi di circa 17 centimetri. L’altro passeggero è risultato in possesso della somma di 745 euro in biglietti di vario taglio.

Nascosto nel sottosella del motorino, invece, c’erano un passamontagna nero, un caricatore privo di cartucce e una scatola contenente 50 cartucce a salve. Gli agenti hanno posto sotto sequestro tutto il materiale ritrovato e denunciato le due persone fermate per il reato di porto d’armi od oggetti atti a offendere. Le successive perquisizioni domiciliari in casa degli indagati hanno dato esito negativo.