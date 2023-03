Come cambiare correttamente l’olio per auto?

L'olio per auto è fondamentale, così come il suo cambio

Comunicazione aziendale

Cominciamo con il dire una cosa abbastanza ovvia ma, ugualmente, per chi non la conosce, può essere comunque interessante e importante. L’olio per auto è fondamentale, così come il suo cambio, perché il suo obiettivo è ridurre l’attrito tra le parti in movimento del motore. Questo, che può sembrare minimo, eviterà l’usura prematura e aiuterà il corretto funzionamento dell’auto.

Va chiarito che l’olio nell’auto deve essere cambiato, quando si tratta di un’auto nuova, una volta all’anno. In caso contrario, si può sempre utilizzare un calcolo di base applicabile a quasi tutte le auto, che sarebbe cambiarlo, al massimo, ogni due anni o quando si raggiungono i 30.000 chilometri, qualunque cosa accada prima.

Ciò di cui avremo bisogno è un contenitore vuoto per raccogliere l’olio usato, un imbuto (nel caso in cui la bottiglia con l’olio nuovo non lo contenga) e una torcia elettrica.

Passi da seguire

Avviare l’auto. L’olio freddo è più complicato da maneggiare. Dovremo trovare la giusta temperatura. Se si tratta di un’auto che viene utilizzata frequentemente, saranno sufficienti un paio di minuti. Altrimenti si parlerebbe di 5 o 10 minuti.

Svitare il tappo di scarico. Si trova in quasi tutte le auto nella parte inferiore del motore. Può darsi che possa essere rimosso con le mani o che richieda uno strumento di base. Il miglior consiglio è indossare guanti per evitare il possibile contatto con la pelle.

Contenitore per raccogliere l’olio. Appena sotto il tappo di scarico è dove dovremo posizionare il contenitore dove lasceremo cadere tutto l’olio usato. Bisogna avere un po’ di pazienza e lasciar cadere tutto.

Cambiare il filtro. Mentre il vecchio olio cade, si può rimuovere il filtro dell’olio. Si vede facilmente perché è un cilindro che solitamente viene avvitato al motore. Dovrà essere allentato fino a quando sarà possibile rimuoverlo con le mani e inserire il nuovo filtro.

Olio nuovo. Una volta tolto l’olio vecchio, quello che si dovrà fare è posizionare il nuovo tappo e riempire il serbatoio dell’olio con uno di qualità. L’asta di livello ci aiuterà a sapere fino a che punto dobbiamo riempire.

Verificare il funzionamento. Per questo si deve solo avviare l’auto, metterlo in folle e controllare se c’è dell’olio che gocciola sotto l’auto. In caso contrario, il cambio ha avuto successo.

Come scegliere l’olio giusto per la tua auto?

La cosa migliore da fare è seguire le istruzioni di manutenzione dell’auto in questione, nelle quali si trovano, in modo specifico, quale o quali tipi di olio sono più indicati.

Illustrazione della olio motore 5w30 tratta da auto-doc.it (https://www.auto-doc.it/olio-motore/sae-5w-30)

Che tipo di auto sono adatte per l’olio 5w30?

Uno dei grandi vantaggi dell’olio 5w30, oltre alla sua alta qualità, è che è considerato uno degli oli che potrebbero essere definiti universali.

Questo particolare olio è consigliato per tutte le attuali tipologie di auto, da quelle con motore diesel a quelle a benzina. Per questo motivo non è strano vedere che l’olio 5w30 venga utilizzato dalle comuni macchine ai SUV, ma anche nei furgoni o nei camion leggeri.

Fonte d’informazione:

Informazioni sulla olio motore 5w30 tratte da auto-doc.it

Informazioni su come cambiare l’olio sono tratte da allaguida.it