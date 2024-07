Come lavorare con BPER Banca: i requisiti per entrare, le posizioni aperte e come candidarsi

Ecco tutti i dettagli utili per entrare nel gruppo bancario e rimanere aggiornati sulle opportunità di lavoro.

Nuova guida al lavoro. Ecco come lavorare con BPER Banca, importante gruppo bancario italiano con sede centrale a Modena.

Nell’articolo si trovano i principali profili aperti, le opportunità di carriera con l’azienda, i valori del gruppo bancario e tutte le informazioni utili per la candidatura.

Come entrare a lavorare con BPER Banca

Come molte altre grandi aziende nazionali e internazionali, BPER Banca raccoglie di solito le candidature tramite la sezione “Lavora con noi“/Careers online. Le posizioni aperte sono spesso indicate sulla pagina LinkedIn di BPER Banca, quindi c’è possibilità di candidarsi anche da lì seguendo le indicazioni di ciascun annuncio.

Tra l’altro, un nuovo accordo sindacale prevede che la banca assuma circa 460 persone per ricambio generazionale entro giugno 2026.

Lavoro con BPER Banca, i profili ricercati

Tra le posizioni aperte ci sono quelle che normalmente si impiegano in banca:

Consulenti finanziari

Consulenti del credito

Addetti allo sportello

Operatori di filiale

Impiegati di banca

Spesso, però, BPER Banca ricerca anche profili esperti in campo finanziario o informatico o anche nel campo dell’analisi dati. Ecco alcune posizioni interessanti:

Analisti

Internal Auditor

Tecnici

Informatici

Team HR

Esperti Software

Requisiti

Per lavorare con BPER Banca i requisiti cambiano in base alla posizione aperta. Alcune professioni (per esempio “addetto allo sportello”) prevedono soltanto il possesso di un diploma, mentre altri profili (soprattutto quelli che richiedono alte competenze in ambito economico-finanziario o nel settore IT-Tecnologia) prevedono il possesso di una laurea almeno triennale. Tante le opportunità anche per neodiplomati e soprattutto neolaureati.

Rientrano poi tra i requisiti quelle caratteristiche apprezzate in tutti i lavori: capacità di lavoro in team, dinamismo, curiosità, capacità organizzative e competenze relazionali e comunicative.

Come visualizzare le offerte di lavoro e candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro si può fare riferimento alla situazione “Lavora con noi” del gruppo (sito web https://group.bper.it/careers) o alla pagina LinkedIn dell’azienda. Basta cliccare su “Invia CV” per la posizione d’interesse, registrarsi sul portale e compilare i campi richiesti.

Lavora con BPER Banca, i valori aziendali

Per entrare a lavorare in BPER Banca non servono soltanto competenze professionali, ma anche umane. I valori aziendali principali, indicati sul sito ufficiale, sono:

Passione

Dinamismo

Cura

Collaborazione.

