Quanto guadagna un impiegato di banca? Stipendi, benefit e opportunità di carriera

La carriera nel settore bancario è tra le più ambite e si può accedere anche con il solo diploma: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Quanto guadagna un impiegato di banca? La carriera nel settore bancario è senza ombra di dubbio una delle più ambite e tra le tante ragioni c’è anche lo stipendio, oltre naturalmente a una serie di benefit che attirano tanto i diplomati quanto i laureati del settore economico.

Ecco tutti i dettagli sul lavoro in banca, dai guadagni alle opportunità di carriera.

Quanto guadagna un impiegato di banca? Stipendi 2024

Secondo il portale Indeed, lo stipendio medio di un impiegato di banca in Italia si aggira intorno ai 31mila euro l’anno. In base all’esperienza del candidato, però, il valore può aumentare sensibilmente arrivando a superare i 40mila euro annui. Di solito, però, non si scende al di sotto dei 25mila euro per i nuovi assunti. Un addetto al back office, però, guadagna in genere di meno: circa 1.000 euro al mese.

Quanto guadagna un impiegato di banca In Italia e all’estero

Abbiamo visto lo stipendio medio per un impiegato di banca in Italia, ma all’estero? Uno dei posti migliori per lavorare in banca è senza dubbio la Svizzera. Lì l’importo annuale si attesta intorno ai 98.000 franchi svizzeri (CHF) l’anno, cioè circa 104.700 euro (dati ASIB 2023).

In un paradiso fiscale come Lussemburgo, un impiegato di banca guadagna anche più di 70mila euro l’anno; in Francia gli stipendi medi si attestano sopra i 55mila euro l’anno, mentre in Germania un dipendente di una banca d’investimento può arrivare a una media superiore ai 70mila euro l’anno.

Benefit e opportunità di carriera

Tra i vantaggi del lavoro come impiegato di banca ci sono: stabilità lavorativa, buono stipendio, orari d’ufficio (in genere dal lunedì al venerdì, raramente il sabato mattina), tantissime opportunità di carriera. Sono tanti, infatti, i ruoli che si possono ricoprire in banca. Tra i più ambiti ci sono i seguenti:

Sportellista;

Promotore o consulente finanziario;

Analista del credito;

Consulente del credito;

Auditor;

Risk Manager;

Addetto al Customer Care;

Addetto al Back Office.

Come diventare impiegato di banca: laurea, studi, carriere

In genere, per lavorare in banca è meglio possedere una laurea nel settore economico-finanziario o in giurisprudenza. Buone le opportunità anche per esperti di ingegneria e informatica, soprattutto nell’era della transizione digitale. Investire nella propria formazione, quindi, sarà fondamentale per lavorare in banca. Altrettanto importante sarà avere doti di leadership e problem solving, capacità relazionali sviluppate e una buona attitudine all’apprendimento di nozioni economiche.

I siti della maggior parte delle banche più note hanno una sezione “Carriere” o “Lavora con noi” che permette di sapere di più sulle opportunità di carriera, i tirocini attivati (in genere per neodiplomati o neolaureati) e anche i percorsi migliori per accedere al profilo di proprio interesse.

Si può lavorare in banca con il diploma?

La risposta breve è sì: si può lavorare come impiegato di banca anche solo con il diploma. Tuttavia, non per tutti i profili basta soltanto il diploma: per professioni come l’analista finanziario o il direttore di banca serve naturalmente una laurea. Con il diploma di scuola superiore (preferibilmente in ragioneria e ambiti simili), però, si può trovare lavoro come sportellista o cassiere. Basta il diploma – accompagnato dall’iscrizione all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) – per accedere anche al ruolo di consulente del credito.

Un diplomato che desidera diventare impiegato di banca può aspirare anche alle posizioni di personale del back office o di addetto al customer care/impiegato call center bancario.

