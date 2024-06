Come lavorare in Lamborghini: requisiti e profili ricercati

Offerte stimolanti per gli appassionati del settore automobilistico

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dell’automobilismo, Lamborghini, marchio di fama mondiale, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli appassionati.

Lamborghini, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e varino in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Ingegneria e R&D (Ricerca e Sviluppo)

Design: Creativi che possono contribuire all’estetica unica e innovativa delle vetture

Professionisti capaci di gestire i complessi processi di produzione delle supersportive, garantendo la massima qualità.

– Marketing e Comunicazione

Specialisti IT per supportare l’infrastruttura tecnologica, i sistemi di sicurezza e lo sviluppo di soluzioni innovative.

Professionisti dedicati alla customer experience, dal primo contatto fino al supporto post-vendita.

Come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura visitando la sezione carriere per scoprire le opportunità attuali e applicare direttamente online.

