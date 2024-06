Come si fa a non pagare il canone Rai? I soggetti esenti e le informazioni utili

A differenza di quanto si possa pensare, il canone Rai si può non pagare: ecco i casi specifici.

Il canone Rai è una delle tasse che gravano su gli italiani: deve, infatti, essere pagata ogni anno da tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo in casa. Ma come si fa a non pagare il canone Rai?

Vediamo cosa è il canone Rai e come si fa a non pagarlo.

Cos’è il canone Rai?

Il canone Rai è una tassa dovuta obbligatoriamente da tutti coloro che hanno una televisione nella propria abitazione. Deve essere pagata una sola volta all’anno per famiglia anagrafica, nel caso in cui i familiari abbiano la residenza presso la stessa abitazione e a prescindere dal numero di immobili in cui sono presenti degli apparecchi televisivi. Con il termine famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

Coloro che hanno residenza all’estero devono pagare il canone Rai nel caso in cui possiedano un televisore in un immobile collocato sul suolo italiano. A partire dal 2016, inoltre, è stato introdotto il principio in base al quale si presume la detenzione di almeno una televisione da parte delle famiglie che hanno attiva un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica residenziale. Per questo motivo, il canone Rai viene addebitata direttamente in bolletta. L’importo, in seguito ai cambiamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2024, è stato portato da 90 euro a 70 euro.

Canone Rai: soggetti esenti

A differenza di quanto si possa pensare, il canone Rai si può non pagare: questo, però, può avvenire solo nel caso in cui non si possieda un apparecchio televisivo. Inoltre, un altro requisito potrebbe essere quello anagrafico.

I soggetti con un’età pari o superiore a 75 anni, purché possiedano un reddito inferiore a 8mila euro all’anno, non sono tenuti a pagare il canone Rai. Per beneficiare di tale agevolazione, però, non devono essere presenti conviventi, all’interno della loro abitazione, titolari di un reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

Gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia sono esonerati dal pagamento della tassa sulla tv di Stato.

Come fare a non pagare il canone Rai?

Se ci si sta chiedendo come fare a non pagare il canone Rai? L’esenzione dalla tassa in bolletta non è riconosciuta automaticamente, ma bisogna presentare una richiesta apposita attraverso una dichiarazione sostitutiva. Il modello di riferimento può essere il fac-simile rilasciato dall‘Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere presentata:

tramite l’apposito servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

rivolgendosi ad intermediari abilitati come Caf;

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it , a patto che la dichiarazione sia sottoscritta mediante firma digitale;

formato cartaceo, tramite l’invio di un plico raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In tal caso bisogna provvedere ad allegare un valido documento di identità in corso di validità.

I contribuenti che non possiedono apparecchi televisivi devono presentare la dichiarazione sostitutiva ogni anno. Se la dichiarazione viene presentata entro il 31 gennaio, si beneficia dell’esonero per l’intero anno. Se la richiesta viene presentata dal 1° febbraio al 30 giugno, invece, si è esonerati unicamente per il secondo semestre. Lo stesso vale per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni e reddito complessivo fino a 8mila euro.

Come fare a non pagare il canone Rai se non sono esente?

Cosa succede, quindi, se non si paga la tassa del canone Rai? Molte volte l’evasione del canone Rai porta a commettere il reato di falso ideologico, ovvero il contribuente dichiara falsamente di non avere una televisione in casa. In tal caso si rischia una sanzione penale che può portare alla reclusione fino a due anni. Dal punto di vista pecuniario, invece, si rischia una sanzione che va dai 200 euro ai 600 euro, oltre al pagamento di tutti gli arretrati più gli interessi. Non è, dunque, sicuro non pagare il canone Rai se non si è esenti.