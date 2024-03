Comiso, il ruolo delle donne nella vita istituzionale

La donna in politica attraverso la sua presenza nell’amministrazione. Questo il tema dell’ultima seduta del Consiglio Comunale a Comiso

La donna in politica attraverso la sua presenza nell’amministrazione della città dal 1945 ad oggi. È stato questo il tema dell’ultima seduta del Consiglio Comunale a Comiso, convocato dalla presidente Manuela Pepi in seduta aperta, svoltosi ieri pomeriggio presso il Teatro Naselli. Un modo fuori dagli schemi più tradizionali per celebrare la Giornata della Donna anche se appena qualche giorno dopo l’8 marzo.

Il ruolo delle donne nel Comune di Comiso

Al tavolo di presidenza, oltre alla presidente Pepi e alla vicepresidente Mariella Giurato, si sono seduti il sindaco Maria Rita Schembari e i dirigenti del Comune Fabio Melilli e Salvatore Fiorentino, in platea i consiglieri comunali in carica, l’ex sindaco Giuseppe Alfano, molti ex consiglieri comunali ed ex assessori.

“Ho fortemente voluto omaggiare e celebrare le donne che negli ultimi 78 anni hanno assunto un ruolo istituzionale nel Comune di Comiso, sia da assessore sia da consigliere comunale o consigliere di Circoscrizione, in una seduta aperta perché rimanesse l’istituzionalizzazione di questo momento che non si è limitato ad una tavola rotonda ovvero un convegno ma proprio una seduta consiliare documentata da un suo verbale e che dunque sigilla in maniera ufficiale l’importanza celebrativa del momento. Abbiamo ricordato tutte le donne che dal 1946 ad oggi sono state elette al Consiglio Comunale e hanno fatto parte delle varie Giunte municipali che si sono avvicendate nel corso del tempo. Alcune di loro sono ormai scomparse e sono state rappresentate dai discendenti. È stato un bel momento di confronto tra i periodi storici che hanno caratterizzato la comunità comisana, scandito dal progressivo rafforzarsi sempre di più negli anni della presenza femminile sia tra i banchi del Consiglio Comunale sia nelle Giunte amministrative, Dalle prime sparute presenze consiliari, oggi la presenza femminile è pressoché pari a quella maschile”.

“Alla seduta di ieri – ha concluso la presidente Pepi – seguirà un reportage fotografico che sarà consegnato alla nostra biblioteca e custodito nei nostri uffici di presidenza perché rimanga una reale traccia di un lavoro che è stato compiuto non perché ci si limitasse a un pomeriggio di ricordi e di racconti, bensì perché rimanesse sigillata a futura memoria l’importanza di questo evento”.

Consegnata una pergamena ricordo

“La serata di tributo alle donne che hanno avuto un ruolo nella vita politica della città di Comiso dall’inizio della Repubblica fino ad oggi – ha commentato la vicepresidente del Consiglio Comunale Giurato e già lei stessa assessore – è stata resa possibile grazie al lavoro di concerto svolto tra tutti i consiglieri comunali i quali hanno ricercato notizie biografiche che potessero dare una visione a tutto tondo delle donne che si sono spese nel sociale, nella politica dal 1945 fino agli anni più recenti per i quali è stato possibile attingere notizie dirette e far intervenire in presenza le interessate”.

“Sono particolarmente grata dell’iniziativa della presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Manuela Pepi – ha osservato il sindaco Schembari – perché è l’ottima occasione per tributare i miei saluti e i giusti riconoscimenti a tutte le donne presenti e a quelle del passato. Per quanto mi riguarda, sono particolarmente fiera di rivestire già per il secondo mandato il ruolo di primo sindaco donna della città di Comiso”.

Una pergamena ricordo è stata consegnata alle donne che in passato hanno avuto il ruolo di amministratrici della città, sia come consigliere comunale sia come assessore, e ai discendenti per quelle ormai decedute.