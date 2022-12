L’inseguimento in auto, la perquisizione e il ritrovamento della droga: arrestato 34enne

Continua l'attività degli agenti di Comiso per contrastare i reati di droga nel territorio: la nota sull'ultimo arresto.

Negli scorsi giorni si sono verificati arresti e sequestri di droga effettuati nel territorio del comune di Comiso, in provincia di Ragusa, a opera della Polizia di Stato.

Ecco il bilancio delle ultime operazioni.

Comiso, controlli anti-droga: un nuovo arresto

Lo scorso venerdì, gli agenti – in servizio per le strade di Comiso – hanno notato un’auto che viaggiava a velocità sostenuta, nonostante vi fosse parecchio traffico. In pochi secondi sono arrivate sia volanti che le auto in borghese per iniziare l’inseguimento dell’auto, che cercava di dileguarsi all’interno di una area privata.

Alla fine, gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il veicolo. Poi hanno proceduto alla perquisizione della persona che era scesa dall’auto e che si era repentinamente richiusa in una casa rurale nelle vicinanze.

Nonostante i tentavi del soggetto di disfarsi della droga, gli operatori sono riusciti a recuperare lo stupefacente e a bloccare l’uomo. Il quantitativo di stupefacente trovato e sequestrato era di oltre 50 grammi di cocaina, pronta a essere tagliata e confezionata in dosi che avrebbero potuto fruttare oltre 5000 euro.

Dopo aver trovato la droga, due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento, gli agenti hanno arrestato l’uomo, di 34 anni. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.