Lutto nell’imprenditoria siciliana, è morto Marcello Amarù: “Sarai sempre un vincente”

L'imprenditore era molto noto per la sua attività nel settore automobilistico, con sede nel Ragusano.

La città di Comiso, in provincia di Ragusa, è in lutto per la morte del noto imprenditore Marcello Amarù, attivo nel settore della vendite di auto.

L’uomo si è spento all’età di 61 anni lo scorso 24 dicembre, proprio nel giorno della Vigilia di Natale.

Comiso a lutto, morto Marcello Amarù

L’imprenditore è morto dopo una lunga malattia. Nel Ragusano era particolarmente noto per la Multicar Amarù.

Ad annunciare il decesso è stata la stessa azienda, che su Facebook ha scritto: “La famiglia Amarù è stata colpita da un grande lutto: il caro Marcello, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati circondato dagli affetti più cari. Tutti i dipendenti della Multicar e le rispettive famiglie sono vicini alla Famiglia Amarú in questo immenso dolore e grande perdita. Marcello, riposa in pace. Di te serberemo gelosamente i tanti ricordi della BELLA PERSONA che eri. Per noi sei e sarai sempre un grande combattente e un vincente”.

Il cordoglio

Innumerevoli i messaggi di cordoglio su Facebook da parte di amici, colleghi e parenti. “La vita è crudele. Sei stato una persona splendida”, scrive Maurizio.

“Voglio ricordare e ricordarti così… buon allenamento Marcello”, scrive Luca condividendo una foto del 61enne in bici, sua grande passione.

