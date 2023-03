Comiso, trova porta socchiusa: ladro entra in casa di anziana, l’aggredisce e ruba gioielli

Il giovane ladro ha approfittato della porta d'ingresso lasciata semi aperta.

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 21 anni per il reato di rapina aggravata ai danni di un’anziana signora a Pedalino, frazione del Comune di Comiso, nel Ragusano.

Il sospettato, con una storia di reati contro la persona e il patrimonio, si è introdotto furtivamente nell’abitazione della donna che aveva dimenticato la porta socchiusa. L’uomo l’ha aggredita e ha rubato diversi monili in oro che erano in casa. La polizia è stata subito avvertita e ha emesso una nota di ricerca del rapinatore alle pattuglie presenti sul territorio.

Il giovane ladro è stato subito individuato: anziana portata in ospedale

Il giovane malvivente è stato individuato poco dopo con la refurtiva rubata addosso e portato in custodia negli uffici di polizia. La vittima è stata soccorsa dagli Agenti e portata in ospedale per le cure necessarie a seguito dell’aggressione subita.

Infine, il 21enne è stato arrestato per il reato di rapina aggravata e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente dopo l’udienza di convalida.