“Comiso venti trenta”, educazione alla sostenibilità

Questo è il progetto offerto alla città, per adulti e bambini, mirato a sensibilizzare la comunità sui temi ambientali. L’evento si terrà dal 22 dicembre al 6 gennaio. L’Amministrazione: “Ridurre le emissioni di Co2”

COMISO – “Un progetto destinato alla nostra comunità, per prepararla ad affrontare le sfide sui temi della sostenibilità e degli equilibri dell’ecosistema”. È con queste parole che gli assessori Giuseppe Alfano e Giovanni Assenza hanno presentato il progetto ‘Comiso venti trenta’, l’iniziativa che si terrà a Comiso dal 22 dicembre al 6 gennaio 2024.

Un progetto per creare una coscienza ambientalista

“Si tratta di eventi e appuntamenti – hanno sottolineato i due amministratori – che vedono il coinvolgimento di adulti e bambini, in maniera completamente gratuita, al fine di creare sin da ora una coscienza ambientalista che veda, in primo piano, il rispetto per gli ecosistemi, purtroppo sempre più intaccati, come ad esempio quello delle api che stanno andando incontro all’estinzione se non si pone rimedio. Il periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio 2024, con il primo appuntamento proprio il 22 in piazza fonte Diana alle ore 11.30, sarà dunque ricco di eventi quali laboratori didattici, incontri con esperti, film, letture e materiale audiovisivo”.

Un vademecum a fumetti con 15 azioni ‘per salvare il pianeta’

“ Inoltre – hanno evidenziato ancora Alfano e Assenza – alle famiglie sarà consegnato anche un vademecum a fumetti con 15 azioni ‘per salvare il pianeta’ in modo che figli e genitori possano, a casa, a scuola, al lavoro, farsi garanti di stili di vita e atteggiamenti capaci di favorire la riduzione delle emissioni di CO2 che anche la recente Cop28 ha sancito come principale causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali a cui tutti assistiamo”.

Il progetto vuole coinvolgere tutta la città, partendo dai più piccoli, dalle scuole, perché è fondamentale l’apporto di tutti per realizzare la massima sostenibilità.

“‘Comiso ventri trenta’ è un progetto – hanno aggiunto i due esponenti dell’Amministrazione comunale, Giuseppe Alfano e Giovanni Assenza – tramite cui esercitare la funzione di punto di riferimento sui temi della sostenibilità, per arrivare alle sfide del futuro di cui si è fatta portatrice l’Onu con l’Agenda 2030 E da qui in nome del progetto. Quindi, la festa inaugurale è prevista il 22 dicembre, alle ore 11.30 in piazza, con la presenza della ‘Modica Civica Street Band’ e con gli alunni delle quarte delle scuole primarie di Comiso e Pedalino ai quali verrà affidata una pianta aromatica da custodire fino alla primavera 2024 quando verrà creata un’oasi per insetti impollinatori. Alle famiglie invece – hanno continuato Alfano e Assenza – sarà consegnato il vademecum a fumetti. Infine, un ringraziamento alla Regione Siciliana, in particolare all’assessore Elena Pagana, assessorato Territorio e Ambiente, per aver creduto nel progetto e per averlo finanziato in toto”.