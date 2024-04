Tre anni di iniziative per sostenere la parità di genere e ispirare i giovani

La presidente Monica Luca racconta traguardi e nuovi obiettivi del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania

CATANIA – Il Comitato imprenditoria femminile di Confindustria provinciale è stata fondato tre anni fa con l’obiettivo di creare un gruppo interamente dedicato alle donne che sono riuscite a distinguersi all’interno del contesto produttivo, locale e non solo. La presidente Monica Luca ha sottolineato l’importanza di promuovere i valori e le iniziative delle imprenditrici in rosa, oltre a dare voce al mondo femminile e sostenere la parità di genere. Lo ha fatto durante un incontro con le associate organizzato proprio nel giorno del terzo anno di fondazione del gruppo.

Monica Luca: “In questi tre anni realizzate oltre 50 iniziative”

“Durante questi tre anni – ha spiegato Luca – sono state realizzate oltre cinquanta iniziative, concentrate su tre principali verticali: la creazione di un modello di impresa femminile, la costruzione di un modello di leadership per le nuove generazioni e per ultimo la promozione del welfare aziendale”.

La donna come modello di impresa

In primo piano, dunque, la necessità di mostrare la donna quale modello di impresa. Sono state organizzate iniziative formative e informative per promuovere la presenza e l’influenza femminile nel mondo imprenditoriale. Non ultima, il Tour and training che porterà il Comitato di Confindustria Catania a farsi conoscere sul territorio.

Un modello di leadership al femminile

Un’altra verticale importante è stata la volontà di costruire un modello di leadership al femminile che possa ispirare le nuove generazioni catanesi. In questo contesto è stata avviata, proprio tre anni fa, anche l’iniziativa della Summer Academy, con l’obiettivo di trattenere giovani talenti sul territorio e fornire loro opportunità di crescita e formazione.

Attenzione anche al welfare aziendale

Il Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania ha anche messo un accento forte sull’attenzione al welfare aziendale, che include il sostegno alla salute delle donne imprenditrici e la lotta contro la violenza di genere. Un impegno per contribuire alla crescita interna e a un salto qualitativo dal punto di vista aziendale.

In tema di welfare, infine, la presidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria donne Catania ha ribadito la volontà di continuare a sostenere e promuovere iniziative come “Maggio In…forma”, fiore all’occhiello della Fondazione Marilù Tregua e “tappa fissa – ha sottolineato Luca – nel calendario annuale delle nostre attività”.

Tre anni ricchi di impegno che testimoniano la volontà e la determinazione del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania nel dare voce e sostegno ai progetti che favoriscono il benessere e l’empowerment delle donne imprenditrici.