Lo scioccante stupro di gruppo a Palermo: “Ha lasciato sgomenta la nostra comunità”, così commenta il sindaco Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si esprime dopo la sconcertante violenza sessuale subita da una diciannovenne

“La violenza sessuale subita dalla giovane ragazza palermitana ha lasciato sgomenta la nostra comunità. Un episodio da condannare con fermezza, auspicando il massimo della pena possibile per i colpevoli che difficilmente possono essere definiti esseri umani. Da parte mia e di tutta l’amministrazione la vicinanza alla vittima degli abusi e alla sua famiglia e la volontà del Comune di stare al loro fianco”.

Il coraggio della ragazza

“Questa triste e ingiustificabile vicenda lascia comunque un importante insegnamento che risiede tutto nel coraggio della ragazza di denunciare il branco che l’ha aggredita e ringrazio il Comando provinciale dei carabinieri che ha condotto le indagini, fino ad arrivare agli arresti di oggi. Mi auguro che questo gesto possa aiutare le altre donne vittime di violenze a denunciare e che, in generale, questa società possa compiere passi in avanti, superando logiche di prepotenza e aggressività, in particolare quelle degli uomini nei confronti delle donne”. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

