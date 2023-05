Commercialista ucciso a Lodi, spunta un secondo indagato

C’è un secondo indagato, a piede libero, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del commercialista milanese Antonio Novati, trovato morto il 20 aprile a Masselengo, nel Lodigiano. Si tratta di un sudamericano che lavorava come artigiano in uno spazio che Vailati gli aveva messo a disposizione. L’iscrizione nel registro degli indagati, per la Procura della Repubblica di Lodi, è un atto dovuto per l’esecuzione di accertamenti irripetibili pianificati. Il 26 aprile era stato portato in carcere il 60enne Francesco Vailati, con l’accusa di avere accoltellato a morte Novati quando gli aveva comunicato la data in cui avrebbe dovuto lasciare la casa che era stata venduta all’asta.