Commercio, ok al Regolamento su aree pubbliche a Siracusa

La Giunta aretusea ha approvato le regole per snellire l’iter di avvio delle attività di vendita in strade, piazze e canali con una procedura telematica. Il vice sindaco: “Ci siamo adeguati alle normative vigenti”

SIRACUSA – Un nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche a Siracusa che sostituisce il precedente risalente al 2011. Lo ha approvato, con apposita delibera, la Giunta comunale aretusea.

Detto regolamento, che introduce delle modifiche sostanziali ed elimina alcune lungaggini burocratiche che, finora, rallentavano l’avvio delle attività commerciali, dovrà essere approvato anche dalle commissioni competenti e dal Consiglio comunale. Una delle novità più significative introdotte riguarda l’eliminazione delle procedure cartacee per l’avvio dell’attività di vendita. Se le attuali previsioni saranno confermate in sede di Civico consesso – la conferma sembrerebbe scontata – i commercianti dovranno semplicemente presentare una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in modalità telematica, eliminando la necessità di attese per ottenere autorizzazioni da parte del Comune.

Tutte le SCIA, le istanze e la documentazione a corredo debbono essere presentate al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) esclusivamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate e no, scoperte o coperte.

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico servizio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a d uso pubblico. Tale commercio può essere svolto:

a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (l’uso quotidiano consiste nel dover disporre della superficie concessa per almeno 5 giorni la settimana).

b) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana.

c) Su aree pubbliche, purché in forma itinerante e comunque segnatamente con esclusione di tutte le aree limitrofe a monumenti archeologici ed ai siti di particolare pregio artistico-storico-culturale; tutta l’isola di Ortigia; tutte le piazze. piazzali e larghi; riva Nazario Sauro, corso Umberto, via Malta, via Tripoli, via Catania, corso Gelone, viale Regina Margherita, via allo Sbarcadero s. Lucia, riva porto Lachio, via Arsenale, via Piave, viale Tunisi, balza acradina, via politi laudien, via a. von platen, via c. lo bello, via p. caldarella, viale augusto, via cavallari, via g. agnello, v.le p. orsi compresa la rotatoria posta all’ingresso della citta’, v. columba, via elorina, via s. sebastiano, via s. simeone, v.le teocrito, v.le teracati, v.le scala greca, viale s. panagia, v.le tica, via tisia, via pitia, viale dei comuni, via nazionale.

“Abbiamo adeguato la nostra città alle normative vigenti – dichiara il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera – . Se prima, per poter operare, era necessario fare richiesta cartacea ed attendere risposta, adesso tutto questo diventa una semplice comunicazione telematica. Un notevole passo avanti ed un passaggio dovuto”.