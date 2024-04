Commissione Ambiente, norme su riserve e geoparchi

La settimana delle Commissioni all’Assemblea

Palermo – La commissione Affari istituzionali prosegue l’esame delle norme sul riconoscimento e il sostegno al consiglio comunale dei giovani. Mercoledì la commissione ascolta i rappresentanti del governo, del mondo accademico e delle associazioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge sul voto a distanza.

La commissione Bilancio ha all’attenzione le modifiche al documento economico contabile 2024-2026 e il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori copertura finanziaria. Mercoledì è in agenda il parere sulla riforma dei Consorzi di bonifica. La gestione dell’Irca e il personale sono al centro dell’audizione dei vertici dell’Istituto e dei sindacati.

La commissione Ambiente esamina i disegni di legge in tema di gestione delle riserve naturali, di aree protette e geoparchi. Nel calendario delle audizioni sono in primo piano i servizi nelle zone balneari di Pachino e Portopalo di Capo Passero e, in seduta congiunta con la commissione Attività produttive, la realizzazione dell’eco acquario dello Stretto di Messina.

La commissione Ue ascolta l’assessore regionale alla Salute nell’ambito del Pnrr sanità.

La commissione Cultura ha in calendario i disegni di legge in materia di strutture-turistico ricettive e di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La commissione Statuto ascolta il dirigente generale del Dipartimento Finanze.

La commissione Antimafia esprime il parere sulle norme per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata, adozione del protocollo “Liberi di scegliere” .

