Attività produttive, ddl sui domini collettivi

Commissione Ue, audizioni sull’utilizzo dei fondi comunitari

Palermo – La commissione Affari istituzionali esamina la bozza di legge per il riconoscimento del consiglio comunale dei ragazzi, come strumento di partecipazione istituzionale alla vita politica, e le norme sull’esercizio associato di funzioni e servizi erogati dai Comuni, con l’obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia. Anche questa settimana in primo piano in commissione c’è il disegno di legge sul voto per corrispondenza nelle elezioni regionali e amministrative.

La commissione Bilancio esamina i disegni di legge sulla legittimità di debiti fuori copertura finanziaria e ha in calendario anche il parere sul riordino della normativa sulle cave.

Le norme sui domini collettivi nel rispetto della tutela ambientale, le disposizioni sulla valorizzazione degli ulivi e dei carrubi della Sicilia sono oggetto dei disegni di legge all’ordine del giorno della commissione Attività produttive. L’assessore regionale per l’Agricoltura riferisce in commissione sull’applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro al personale dell’Esa.

La commissione Cultura svolge le audizioni nell’ambito dell’esame dei disegni di legge in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

Audizioni sono in programma anche nelle commissioni Ue e Antimafia. La commissione Ue si occupa del piano di rigenerazione amministrativa (Priga) nell’ambito del “Po Fesr Sicilia 21-27” e del piano di azione regionale nell’ambito del “Pn capacità per la coesione 21-27 (CapCoe)”. La commissione Antimafia si occupa di contrasto alla mafia, di criminalità e corruzione.

