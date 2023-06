Compensi professionali: accertamento e momento impositivo

Sentenza della Cassazione sulla regolarità di un accertamento effettuato nei confronti di un geometra

ROMA – Con sentenza n. 11339, del 2 maggio 2023, la Corte di Cassazione, Sez. V^ Civile, si è pronunciata sulla regolarità di un accertamento fiscale effettuato, in modo induttivo, nei confronti di un professionista, per l’esattezza un geometra, con il quale, rideterminando il reddito del 2008, era emersa una differenza imponibile sottratta ad imposizione (Irpef, Irap ed Iva).

Ciò in quanto, da informazioni assunte presso l’Agenzia del Territorio ed altri Enti, era emerso che il professionista aveva svolto, nell’anno 2008, numerose prestazioni professionali per pratiche catastali ed edilizie, ritenute dall’ufficio non compatibili con l’esiguo reddito dichiarato.

Secondo i Supremi Giudici, però, pur non muovendo censure sulla metodologia adoperata dall’Ufficio (accertamento analitico-induttivo) a causa dell’esistenza dei relativi presupposti, ha ritenuto che non poteva non tenersi conto, anche in questa ipotesi, del sistema che regge l’imposizione diretta nei confronti dei professionisti, stabilito dall’articolo 54 del Tuir, ossia il “sistema di cassa”, disposizione secondo la quale “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta (…) e quello delle spese sostenute nel periodo d’imposta stesso nell’esercizio dell’arte o professione (…)”.

Tra l’altro era stato pure dimostrato che, ai fini Iva, almeno in parte, i compensi contestati erano stati regolarmente fatturati all’atto del pagamento, in annualità precedenti o successive al 2008.

Conseguentemente la questione è stata rinviata alla CGT in diversa composizione.