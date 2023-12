Compra un Iphone 15 da 900 euro ma riceve un bagnoschiuma

Una ragazza ha ordinato un telefono e si ritorva con un bagnoschiuma. La donna ha acquistato un iPhone 15 da 900 euro su Amazon.

Una ragazza ha ordinato un telefono e si ritorva con un bagnoschiuma. Il 27 novembre la donna, così come raccontato a Fanpage.it, ha acquistato un iPhone 15 da 900 euro su Amazon poiché il suo dispsoitivo si era rotto e proprio per questo ha scelto come modalità di consegna Prime Premium per averne uno nuovo il prima possibile. Il giorno dopo è effettivamente arrivato il pacco di cartone ma al interno era presente una confezione di bagnoschiuma. La ragazza a quel punto, spiazzata, non sapeva cosa fare: denunciare alla Polizia o chiedere il rimborso. Amazon ha concesso il reso e sta aspettando il rimborso in quanto la procedura è più complicata poiché l’importo di 900 euro era elevato e quindi scelse di rateizzare nel tempo. Dunque adesso è necessario sospendere la rateizzazione.

Attesa per nuovo telefono ma Amazon garantisce efficienza

“Intanto non ho potuto comprare il telefono perché voglio aspettare il rimborso prima di comprarne un altro – spiega la sfortunata cliente a Fanpage.it -. Cercando sui social e su internet ho notato che è un fatto che sta accadendo frequentemente”.

La testata ha così contattato Amazon, che ha rassicurato i suoi clienti. “L’obiettivo di Amazon è garantire che i nostri clienti siano completamente soddisfatti dei loro acquisti e, in caso contrario, facciamo quanto possibile per soddisfarli. In caso di segnalazioni specifiche, siamo a disposizione per le opportune verifiche che non abbiamo potuto effettuare in questo caso, non avendo ricevuto le necessarie informazioni. Se un cliente ritiene che abbiamo commesso un errore, lo incoraggiamo a contattarci direttamente al nostro Servizio Clienti”.