Comunali: M5s “Mai state nostro punto forza, con cambi casacche più astensionismo”

“Abbiamo vinto a Paceco e contribuito alla vittoria a Carlentini e a Ravanusa. Attendiamo i voti di lista degli altri Comuni per valutare appieno questa tornata elettorale che per noi voleva rappresentare l’inizio di un cammino di condivisione e di maggiore apertura alla società civile, un esperimento che va perfezionato e portato avanti, come suggerisce il buon risultato di lista che sta maturando a Licata. Confidiamo di conquistare un buon numero di consiglieri comunali per radicarci al meglio nei territori”. Lo dice il coordinatore regionale del M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola, commentando i risultati del voto nell’Isola.

“Le amministrative – continua Di Paola – non sono mai state il nostro pezzo forte e l’alta percentuale di astensionismo, alimentato dai clamorosi e per nulla eleganti cambi di casacca, non ha certamente avvantaggiato il voto d’opinione. Ai delusi della politica difficile spiegare certi comportamenti, ma disertare le urne è sempre la scelta più sbagliata”.