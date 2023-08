Comuni sciolti per mafia in Sicilia, si va al voto il 22 e il 23 ottobre: ecco dove

Sono state decise le date per eleggere le nuove amministrazioni in quei Comuni sciolti per mafia in Sicilia.

I Comuni di Bolognetta e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, e di Calatabiano, nel Catanese, sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie, andranno al voto il 22 e 23 ottobre prossimi.

Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina.

La data è stata individuata tenendo conto della normativa nazionale secondo cui le funzioni commissariali debbano concludersi nel secondo semestre di quest’anno e che le elezioni si possano tenere in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Messina: “Comuni possano amministrarsi da soli”

“Una tornata elettorale straordinaria fissata nel minor tempo consentito dalla legge – spiega l’assessore Messina – affinché i tre Comuni, in cui le condizioni di convivenza civile erano state turbate da gravi ingerenze mafiose, possano tornare ad amministrarsi da soli”.

“Il mio auspicio è che, dopo l’esperienza vissuta, le comunità locali sappiano riappropriarsi della loro vita amministrativa selezionando con cura la classe politica cui affidare il Governo della cosa pubblica”.