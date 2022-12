Palermo, concerto di capodanno al Politeama: il programma

Sarà un concerto che rispetto alla tradizionale formula si concederà qualche digressione e qualche elemento di forte novità

Da Strauss alla musiche di Mary Poppins. Il 2023 dell’Orchestra sinfonica siciliana comincia in modo effervescente con il Concerto di Capodanno che vedrà sul palcoscenico del Politeama Garibaldi, a Palermo, il primo gennaio, alle 18, l’Orchestra sinfonica siciliana e il quintetto vocale Alti & Bassi diretti da Benedetto Montebello.

Sarà un concerto che rispetto alla tradizionale formula si concederà qualche digressione e qualche elemento di forte novità.

In programma brani di Johann Strauss, accanto alla spumeggiante ouverture Cavalleria leggera di Franz von Suppè, all’entr’act et valse da ‘Coppelia’ e al Divertissement Pizzicato da ‘Sylvia’ di Léo Delibes, oltre al Valzer dei fiori da ‘Lo schiaccianoci’ di Pëtr Il’ič Čajkovskij. A questo punto, dato spazio alla tradizione, si passa alla musica d’oltreoceano, proposta con trascrizioni effettuate ad hoc per un organico vocale di assoluta particolarità, quello del quintetto di voci maschili Alti & Bassi, accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana.

E allora si inizia con il medley I Love America, elaborato da Paolo Coggiola e Alberto Schirò, che prevede Singing in the rain, Cheek to cheek, Night and day, New York, New York. Quindi si passa alle pagine di George Gershwin con Summertime, di Antonio Eros Negri con J.Green Dixie Swing, di Giovanni D’Anzi con Quando canta Rabagliati.

Si conclude il programma con due medley: New York Suite – omaggio ai Platters e Cartoon Suite sempre elaborati per quintetto vocale e orchestra da Paolo Coggiola e Alberto Schirò. Un programma assolutamente originale, che sarà un viaggio per il mondo, dall’Europa, alla Russia, agli Stati Uniti, ideato dalla direttrice artistica della Foss e dal maestro Benedetto Montebello che nell’occasione dirigerà l’Orchestra sinfonica siciliana.