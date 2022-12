Tutto pronto per il concerto di Vasco a Palermo, ma l’autorizzazione per il Barbera non c’è

Sono già stati venduti 70mila biglietti ma manca la formale autorizzazione dell'unico ente che può rilasciarla: il Comune

Il 22 e il 23 giugno allo stadio Renzo Barbera si terrà il concerto di Vasco Rossi. Ma il Comune formalmente non ne sa nulla, benché sia proprietario della struttura. Un evento sold out in soli due giorni di vendita dei biglietti. Qualcosa come 70 mila ticket venduti per le due giornate. Tutto bellissimo. Ma c’è un però: manca la formale autorizzazione dell’unico ente che può rilasciarla, il Comune. A dare la notizia il Giornale di Sicilia di oggi. Il problema è condensato in una letterina di sei righe che la dirigente dell’area delle Risorse immobiliari, Carmela Agnello, ha spedito alla società di calcio, chiedendo informazioni su quanto sta avvenendo. La città è tappezzata di manifesti col Blasco arrabbiato e a petto in fuori, gli organi di informazione pubblicano articoli sul successo al botteghino, ma Palazzo delle Aquile formalmente è stato tenuto all’oscuro.

L’articolo 10 della convenzione fra Comune e la Palermo calcio società recita: «Viene fatto divieto di trasferire la presente concessione, anche parzialmente e temporaneamente. È consentita la possibilità di concedere alla aziende sponsor e/o partner, previo espresso parere favorevole dell’amministrazione comunale, l’uso in tutto o in parte di quanto alla stessa società è concesso…». In altre parole mancherebbe una autorizzazone per sbloccare questo impasse. Che pare superabile. L’assessore Andrea Mineo, che ha la delega al Patrimonio, sta approfondendo la questione. «Se c’è un problema di allineamento delle procedure – spiega – si metteranno a posto. Fermo restando che noi riteniamo che eventi di queste dimensioni siano un’occasione di crescita per la città anche per le positive ricadute economiche di cui beneficerà».