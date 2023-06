Concerto per il clima a Parigi, ospiti: Lenny Kravitz, Billie Eilish e altre star

A Parigi un concerto per sensibilizzare i potenti sul problema clima e altre tematiche sociali che affliggono il mondo. Ospiti il presidente Lula, Lenny Kravitz e tanti altri.

Ieri, 22 giugno 2023, si è tenuto a Parigi il concerto per la difesa del clima e altre problematiche di tipo sociale che colpiscono il pianeta. L’evento, organizzato da Global Citizen, dal nome “Power our Planet”, si è svolto in una location d’eccezione: il campo di Marte, dinanzi la Tour Eiffel appunto.

Pubblico numero ed entusiasta anche per i grandi ospiti presenti, tra i quali: Lenny Kravitz, Billie Eilish e Ben Harper. Ma anche la politica era presente, con il presidente del Brasile Lula.