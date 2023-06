Concerto Radio Italia Live, Palermo si prepara: annunciate le norme per viabilità e sicurezza

Le indicazioni da seguire per viabilità e sicurezza in merito allo svolgimento del concerto di Radio Italia Live a Palermo del 30 giugno.

Dopo l’esibizione di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera, Palermo si prepara ad accogliere il concerto di Radio Italia Live, l’evento in programma al Foro Italico a partire dalle ore 20.40. A tal proposito, il Comune di Palermo ha predisposto una serie di misure per garantire la viabilità e la sicurezza nell’area dove avrà l’uomo il concerto e nelle zone limitrofe.

Concerto Radio Italia Live Palermo, divieti e zona rimozione

In occasione dei giorni del 29 e del 30 giugno 2023, l’amministrazione invita innanzitutto la cittadinanza a “un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso dei mezzi pubblici di T.P.L.” Prevista anche la sospensione della ZTL fino alle ore 6 del 1° luglio.

Nel giorno 29 giugno 2023, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e comunque sino al termine delle prove, verrà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I.

Saranno inoltre istituiti il doppio senso di marcia nella carreggiata di monte, con deviazioni tramite i varchi di piazza Tumminello e dal Civ. 11/12 (alt. Gelateria Ilardo) ubicati lungo l’asse e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di Foro Umberto I in entrambe le carreggiate dalla mezzanotte del 29 giugno 2023 alla mezzanotte del 30 giugno 2023.

Disposto anche il divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 30 giugno 2023 alle ore 6 del 1° Luglio 2023. Per conoscere l’elenco completo delle strade dove è stato istituito il divieto di sosta è possibile consultare il relativo comunicato del Comune di Palermo (clicca qui).

Concerto Radio Italia Live Palermo, come accedere al Foro Italico

In occasione del concerto di Radio Italia Live, all Foro Italico potranno infatti accedere fino a 44mila persone e non è prevista l’installazione di maxischermi in altre zone della città. Lo spazio destinato al pubblico, costituito dal prato del Foro Italico verrà suddiviso in tre macrosettori:

Il primo macrosettore , collocato sul lato est, direzione piazza S. Erasmo, in area prossima al palco, al quale potranno accedere solo persone munite di appositi Accrediti;

, collocato sul lato est, direzione piazza S. Erasmo, in area prossima al palco, al quale potranno accedere solo persone munite di appositi Accrediti; Il secondo macrosettore , collocato sulla porzione centrale del prato del Foro Italico, cui potranno accedere in totale 8.250 spettatori;

, collocato sulla porzione centrale del prato del Foro Italico, cui potranno accedere in totale 8.250 spettatori; Il terzo macrosettore, collocato sul fronte ovest, direzione Porta Felice, che avrà una capienza totale di 33.750 persone.

Ognuno dei macrosettori è dotato di servizi igienici e dotazioni minime di accoglimento per il pubblico, tali da rendere al meglio l’attesa fino allo svolgimento del programmato concerto L’ingresso allo spazio destinato al pubblico avverrà attraverso i siti di prefiltraggio, dove ogni persona sarà controllata (anche zaini e borse) dalle forze dell’ordine con metal detector:

Piazza Tonnarazza e via Lincoln, per i macrosettori 1 e 2;

per i macrosettori 1 e 2; Piazza Kalsa e Foro Umberto (in prossimità di Porta Felice) per il terzo macrosettore.

L’accesso ai macrosettori avverrà attraverso varchi, in entrata e in uscita, ben individuati e visibili in quanto contrassegnati con cartellonistica ben visibile anche a distanza. L’apertura dei varchi è prevista per le ore 13:00.

