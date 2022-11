Concorsi, bando Inps per 38 assunzioni nell’area tecnico-edilizia

Sulla Guri 86/2022 requisiti generali, termini e scadenze per partecipare: domande entro il 28 novembre. I candidati selezionati stipuleranno un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

ROMA- L’Inps ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione a tempo interminato di 38 professionisti di primo livello dell’area tecnico-edilizia. Si tratta nel dettaglio di 22 ingegneri elettrici e meccanici (selezione A) e di 16 ingegneri civili, edili ed architetti (selezione B). Il bando, oltre che sul portale dell’ente previdenziale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 28 ottobre.

Requisiti

Per partecipare alla procedura selettiva occorrono requisiti generali (cittadinanza italiana o di uno stato Ue; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere statoidichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari se previsti per legge; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti al concorso e requisiti specifici per ognuna delle selezioni. Per la prima sono richiesti: diploma di laurea in Ingegneria elettrica o Ingegneria meccanica, iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o avere titolo a detta iscrizione. Per la seconda, invece: diploma di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Ingegneria edile-Architettura; iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o avere titolo a detta iscrizione.

Termini e scadenze

La domanda di partecipazione va prodotta, esclusivamente online, tramite l’apposita applicazione del portale Inps, utilizzando Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta d’identità elettronica) entro le 16 del 28 novembre. Dopo l’invio il candidato deve stampare la domanda cartacea e presentarla in occasione della prima prova scritta. Nella domanda vanno indicati: i dati anagrafici, un indirizzo Pec per l’invio delle comunicazioni, il possesso dei requisiti generici e specifici.

Procedura concorsuale

Il concorso si articola in prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli. La prima consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla e avrà ad oggetto argomenti relativi alla legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure afferenti ai ruoli ricercati. Lo svolgimento dello scritto avverrà con apposita strumentazione informatica fornita dall’Inps, sarà valutato in 30esimi e superato con un minimo di 21 punti. Sede, ora e giorno della prova saranno resi noti – sul sito internet dell’ente – con almeno 15 giorni d’anticipo. La prova orale, valutata anch’essa in 30esimi e superata con un minimo di 21 punti, verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sui principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy.

Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche in ambito tecnico, e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse nell’esercizio della professione di ingegnere ed architetto. Nell’ambito della prova orale potranno essere discussi anche casi pratici. Saranno attribuiti, al massimo, ulteriori 15 punti in relazione al possesso di titoli formativi professionali, certificati in corso di validità rilasciati da organismi accreditati, altri certificati per figure professionali attinenti alle competenze richieste dal bando, in corso di validità e rilasciati da organismi accreditati.

Graduatorie finali

La commissione esaminatrice, dopo l’espletamento delle prove e la valutazione dei titoli, forma la graduatoria di merito per ciascuna selezione. Il punteggio massimo attribuibile è di 75 punti. Le graduatorie finali e quelle specifiche dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di somministrazione dell’Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Inps.

I candidati vincitori, dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inizieranno un periodo di prova di sei mesi. Se, al termine dello stesso, il rapporto di lavoro non sarà stato risolto il professionista sarà confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.