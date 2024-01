Concorsi pubblici 2024 in Sicilia, quali sono e come partecipare

Tanti i concorsi pubblici banditi in questo inizio anno, molti dei quali già in scadenza

C’è estremo bisogno di dare un impulso al mondo del lavoro, in particolare nelle aree più critiche dal punto di vista occupazionale come la Sicilia. A tal proprosito sembra che il 2024 sia partito con il piede giusto grazie ad una serie di concorsi pubblici che coinvolgono diversi settori, tra i quali scuola, sanità, trasporti e amministrazioni pubbliche. Ecco nello specifico quali sono i concorsi già avviati e quelli prossimi.

Scuola

Ente: Università di Catania

Ente: Università di Catania

Scadenza 08/02/2024 Località: Catania Occupazione: ricercatore Posti: 1 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente. (GU n.3 del 9-1-2024)

Ente: Università di Catania

Scadenza 08/02/2024 Località Catania Occupazione tecnico amministrativoPosti: 43 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quarantatre’ posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.3 del 9-1-2024) Dettagli

Ente: Università di Catania

Scadenza 25/01/2024 Località: Catania Occupazione: ricercatore Posti: 1 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 01/B1 – Informatica, per il Dipartimento di matematica e informatica. (GU n.2 del 05-01-2024)

Sanità

Ente: ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

Scadenza 15/02/2024 Località: Palermo Occupazione: assistente amministrativo Posti: 1 Avviso pubblico di mobilita’ per n. 1 posto di assistente amministrativo-economico Dettagli

Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Scadenza: 06/02/2024 Località: Trapani Occupazione: medico cardiologo Posti: 1 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Trapani Dettagli

Ente: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico «Gaspare Rodolico» di Catania

Scadenza 04/02/2024 Località: Catania Occupazione: pneumologo Posti: 3 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato. (GU n.2 del 05-01-2024) Dettagli

Ente: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

Scadenza: 01/02/2024 Località: Palermo Occupazione: medico chirurgo Posti: 1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato. (GU n.1 del 2-1-2024) Dettagli

Ente: Azienda Sanitaria Provinciale Palermo

Scadenza 28/01/2024 Località: Palermo Occupazione: geometra Posti: 6 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente tecnico – geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. (GU n.98 del 29-12-2023) Dettagli

Ente: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

Scadenza 22/01/2024 Località: Palermo Occupazione: Medico Ortopedico Posti: 1 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di durata quinquennale di direzione di struttura complessa per l’U.O.C. di ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia. (GU n.97 del 22-12-2023)

Trasporti

Ente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Scadenza 02/03/2024 Località: Trapani Occupazione: ufficiale pilota Posti: 1 Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota nel Corpo piloti dei Porti di Trapani e Marsala. (GU n.1 del 2-1-2024)

Amministrazioni pubbliche

Ente: Comune di Mazara del Vallo

Scadenza 15/02/2024 Località: Trapani Occupazione: poliziotto municipale Posti: 2 Avviso di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, comma 1, d.Lgs. 165/2001 e s.M.I., per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato di “agente di polizia municipale – area degli istruttori”.

Ente: Comune di Taormina

Scadenza 12/02/2024 Località: Messina Occupazione: funzionario amministrativo Posti: 1 Avviso di mobilita’ volontaria per copertura di un posto area dei funzionari eq attivita’ amministrative tempo ind

Ente: Comune di Taormina

Scadenza 12/02/2024 Località: Messina Occupazione: poliziotto municipale Posti: 4 Selezione publica di mobilita’ volontaria n. 4 posti agente di polizia locale a tempo indeterminato

Ente: Comune di Cefalù

Scadenza 06/02/2024 Località: Palermo Occupazione: Collaboratore tecnicomanutentore conduttore di macchine complesse Posti: 1 Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 unita’ a tempo pieno e indeterminato di “operatore esperto”– area degli operatori esperti – da assegnare all’area tecnica – collaboratore tecnico/manutentivo-conduttore di macchine operatrici complesse.

Ente: Comune di Montelepre

Scadenza31/01/2024 Località: Palermo Occupazione: istruttore tecnico direttivo Posti:1 Avviso pubblico di selezione per conferimento di incarico ex art. 110, comma 1, d.Lgs. N.267/2000 a tempo determinato e pieno di istruttore tecnico direttivo – responsabile settore urbanistica edilizia e suap

Ente: Comune di Campofelice di Fitalia

Scadenza 29/01/2024 Località: Palermo Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, a 18 ore settimanali ed indeterminato di n. 1 unita’ istruttore direttivo contabile – area dei funzionari ed e.Q. – c.C.N.L funzioni locali 16.11.2022.

Ente: Comune di Campofelice di Fitalia

Scadenza 29/01/2024 Località: Palermo Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, a 18 ore settimanali ed indeterminato di n. 1 unita’ istruttore tecnico – area degli istruttori – c.C.N.L funzioni locali 16.11.2022.

Ente: Comune di Campofelice di Fitalia

Scadenza 29/01/2024 Località: Palermo Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1 Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, a 18 ore settimanali ed indeterminato di n. 1 unita’ istruttore direttivo tecnico – area dei funzionari ed e.Q. – c.C.N.L funzioni locali 16.11.2022.

Ente: Comune di Campofelice di Fitalia

Scadenza 29/01/2024 Località: Palermo Occupazione: Ragioniere Posti: 1Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, a 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 1 unita’ ragioniere – area degli istruttori – c.C.N.L funzioni locali 16.11.2022.

Ente: Comune di Cefalù

Scadenza27/01/2024 Località: Palermo Occupazione: operaio tecnico manutentivoconduttore di macchine complesse Posti:1 Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 unita’ a tempo pieno e indeterminato di “operatore esperto”– area degli operatori esperti – da assegnare all’area tecnica – collaboratore tecnico/manutentivo-conduttore di macchine operatrici complesse.

Ente: COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

Scadenza 26/01/2024 Località: Catania Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 2 Riapertura dei termini dell’avviso pubblico rivolto sia agli Enti Pubblici detentori di graduatorie di Concorsi Pubblici sia ai soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti comparto Funzioni Locali per avviare le seguenti procedure di assunzione: – N. 1 unità di personale con profilo di “ Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1- Area Funzionari e E.Q. a tempo pieno e indeterminato; – N. 1 unità di personale con profilo di “ Istruttore Direttivo Tecnico c

Ente: COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

Scadenza26/01/2024 Località: Catania Occupazione: assistente sociale Posti: 1 Riapertura dei termini dell’avviso pubblico approvato con determina n. 243 del 05.12.2023 R.G. n. 2232 del 06.12.2023 rivolto sia agli Enti Pubblici detentori di graduatorie di Concorsi Pubblici sia ai soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti comparto Funzioni Locali per avviare la seguente procedura di assunzione: – N. 1 unità di personale con profilo di “ Assistente sociale” cat. D1- Area Funzionari e E.Q. a tempo pieno e indeterminato;

Ente: COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

Scadenza 26/01/2024 Località: Catania Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1 Riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico approvato con Determina R.G. 2070/2023 rivolto agli Enti Pubblici Comparto Funzioni Locali detentori di graduatorie di concorsi pubblici ed ai soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, per la copertura di: – n. 1 unità di personale con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1- Area Funzionari e E.Q. –a tempo pieno per mesi 12 salvo proroga – ufficio

Ente: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Scadenza 22/01/2024 Località: Catania Occupazione: ricercatore Posti: 2 Conferimento di n. 02 (due) borse di studio tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il crea centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura – sede di Acireale (CT)- cup: j53c23000450001

