Concorsi straordinari insegnanti di religione cattolica: proroga delle domande fino all’8 luglio

La nuova scadenza è fissata per le ore 23:59 dell’8 luglio 2024: tutti i dettagli e quali sono i requisiti per partecipare

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha esteso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per docenti di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). La nuova scadenza è fissata per le ore 23:59 dell’8 luglio 2024. Resta fermo il possesso dei requisiti e titoli prescritti per l’ammissione alla procedura concorsuale alla data precedentemente stabilita di chiusura delle istanze del 2 luglio La decisione di posticipare la scadenza è una risposta alle numerose difficoltà interpretative emerse nelle ultime settimane, in particolare riguardo alla valutazione dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Requisiti

Sono ammessi a partecipare al concorso straordinario IRC i candidati che siano in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

a) certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;

b) almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;

c) almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI