Concorso Agenzia delle Dogane 2024 per 564 posti: ecco come partecipare

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bandito un nuovo concorso per il reclutamento di 564 funzionari. Per poter partecipare è necessario possedere una laurea, mentre il termine per inoltrare la domanda di partecipazione scade il 12 marzo 2024.

Concorso Agenzia delle Dogane, come funziona

I posti messi a bando sono 564 in tal modo suddivisi:

487 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario, di cui 13 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano.

5 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione).

72 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Professionale, di cui 1 riservata alla Provincia Autonoma di Bolzano​​.

Concorso Agenzia delle Dogane, i requisiti per partecipare

I requisiti per partecipare al concorso includono la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, l’età non inferiore ai 18 anni, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, e il possesso del titolo di studio richiesto, ovvero:

Laurea di primo livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti;

Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 o titolo equipollente per legge;

Laurea specialistica o magistrale​​.

Per il funzionario tecnico è necessario possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri sezione A o B, istituito dall’articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

Concorso Agenzia delle Dogane, come è articolato

Il concorso bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si articolerà in diverse prove, a seconda del profilo per cui si concorre:

Prova preselettiva (eventuale);

Prova scritta;

Prova orale.

Concorso Agenzia delle Dogane, come presentare domanda

Le domande devono essere compilate esclusivamente online e inviate attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA”, previa registrazione del candidato. La registrazione è gratuita e si effettua tramite SPID, CIE, o CNS. Per poter partecipare è necessario essere in possesso di una PEC intestata a tuo nome.

Concorso Agenzia delle Dogane, come scaricare il bando

Il bando lo puoi scaricare cliccando qui, inoltre ti consigliamo di monitorare la pagina ufficiale per eventuali comunicazioni in merito.

