Concorso al Comune di Catania, si cercano rilevatori per il censimento: il bando

Domande da presentare entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dal 18 gennaio 2024 al 16 febbraio 2024

Il Comune di Catania, rende noto che ha indetto un bando di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anni 2024 – 2026 e per altre indagini statistiche commissionate dall’ISTAT.

Come presentare le domande

Le domande potranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dal 18 gennaio 2024 al 16 febbraio 2024 tramite:

PEC all’indirizzo servizidemografici.catania@pec.it ;

Raccomandata A/R all’indirizzo “Direzione SS.DD Decentramento e Statistica – Via Alessandro La Marmora n. 23, CAP 95122 Catania;

Consegnata a brevi mani al protocollo della Direzione SS.DD Decentramento e Statistica – Via Alessandro La Marmora n. 23, Catania.

In allegato è possibile scaricare il bando ed il modello di domanda:

Determina Num. A12/SSDD/ del 16/01/204

(Allegato A) Avviso selezione pubblica per rilevatori

(Allegato B) Domanda per incarico rilevatori esterni