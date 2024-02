Concorso Polizia Penitenziaria per 1713 agenti, ecco come partecipare

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale entro il 14 marzo 2023

Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 8 marzo 2023 ha indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per un totale di 1713 allievi agenti così ripartiti:

1028 posti (771 uomini e 257 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi alla data di scadenza della domanda o in congedo al termine della ferma annuale oppure ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congendo

685 posti (514 uomini e 171 donne) aperto a tutti i cittadini italiani

Qualora, al termine della procedura concorsuale, dovessero risultare posti non coperti tra quelli riservati ai volontari, essi saranno assegnati agli idonei del concorso aperto a tutti i cittadini italiani.

Concorso Polizia Penitenziaria, requisiti per partecipare

Oltre alla cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il possesso delle qualità morali è previsto un massimo per l’età dei candidati oltre ai requisiti di efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

L’età deve essere compresa tra i 18 e 28 anni. Per i candidati del concorso per VFP il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato comunque non superiore ai tre anni.

Il titolo di studio richiesto per i partecipanti al concorso per i VFP che erano in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020 è il diploma di scuola superiore di primo grado (licenzia media). Per tutti gli altri partecipanti è necessario un diploma di scuola secondaria di secondo grado che può essere conseguito entro la data di svolgimento degli esami (che verrà resa pubblica il 14 giugno)

Concorso Polizia Penitenziaria, svolgimento degli esami

Il calendario degli esami verrà pubblicato a partire dal 14 giugno 2023 sul sito del Ministero della Giustizia. Il concorso per allievo di Polizia Penitenziaria prevede quattro fasi:

prova scritta d’esame; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali

Concorso Polizia Penitenziaria, le prove di efficienza fisica

Sono previste tre prove:

Corsa 1000 metri in un tempo massimo di 3 minuti e 55 secondi per gli uomini e 4 minuti e 55 secondi per le donne

Salto in alto di 1,20 metri per gli uomini e 1 metro per le donne per un massimo di tre tentativi

Piegamenti sulle braccia in numero di 15 per gli uomini e 10 per le donne in un tempo massimo di due minuti e senza interruzioni.

Concorso Polizia Penitenziaria, presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale entro il 14 marzo 2023. Per accedere alla compilazione della domanda il candidato deve avere una identità digitale (SPID, CIE o CNS).

