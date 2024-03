Concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli 2024/2025: ecco il bando

Ben 50 i posti disponibili per il prossimo anno accademico: ecco in quali ambiti.

Indetto il concorso per l’ammissione ai corsi ordinari della Scuola Superiore Meridionale di Napoli per l’anno accademico 2024/2025.

Ecco tutti i dettagli del bando.

Concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli

Con il Decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n. 29 del 22/03/2024 è emanato il bando per l’ammissione ai Corsi Ordinari della Scuola Superiore Meridionale. I posti disponibili sono in tutto 50, così suddivisi:

15 posti di allievo ordinario del primo anno del corso ordinario di Matematica, Fisica e Ingegneria;

5 posti di allievo ordinario del primo anno del corso ordinario di Scienze chimiche e Scienze biomediche;

5 posti del quarto anno (primo anno di laurea magistrale) dei corsi ordinari di Molecular Sciences for Earth and Space e Genomic and Experimental Medicine;

20 posti di allievo ordinario del primo anno e 5 posti del quarto anno (primo anno di laurea magistrale) dei corsi ordinari di: Archeologia e Culture del Mediterraneo Antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio; Global History and Governance; Law and Organizational Studies for People with Disability; Testi, Tradizioni e Culture del Libro. Studi Italiani e Romanzi.

Concorso Scuola Superiore Meridionale, la scadenza

Sarà possibile presentare domanda di ammissione fino alle ore 14 del 30 agosto 2024. Al momento, l’Ente non ha ancora reso nota la data ufficiale di apertura delle candidature.

Bando e requisiti

I vincitori della selezione devono iscriversi all’Università degli Studi di Napoli Federico II e frequentare contemporaneamente un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale nelle discipline affini a quelle del posto ricoperto.

Di seguito gli altri requisiti. Per posti di primo anno:

Titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea nelle università italiane con voto non inferiore a 85/100;

Essere nati dopo il 31/12/2003;

Non essere stati iscritti per l’anno accademico 2023/2024 o precedenti a una delle classi di laurea triennale e classi di laurea magistrali a ciclo unico in università italiane o corsi di laurea analoghi in università straniere.

Per i posti del quarto anno / primo anno di laurea magistrale:

Aver conseguito o conseguire entro il 31 ottobre 2024 un titolo di studio in uno dei corsi di laurea indicati all’articolo 1, comma 3 del bando, relativi all’area prescelta, che dia accesso ai corsi di laurea magistrale nelle università italiane. La valutazione non deve essere inferiore a 105/110;

Essere nati dopo il 31/12/1999.

Il concorso di ammissione alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli prevede anche che siano esclusi coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore a 3 anni. Ai candidati si richiede anche una conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese idonea a consentire la partecipazione all’attività didattica.

Come fare domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso per l’ammissione ai corsi ordinari della Scuola Superiore Meridionale di Napoli per l’anno accademico 2024/2025 bisogna inviare domanda online attraverso il portale https://pica.cineca.it/ssm/allievi2024. Al momento non è ancora possibile candidarsi: la data ufficiale verrà resa nota direttamente dalla Scuola Superiore mediante apposito avviso. La data di scadenza, invece, è il 30 agosto 2024.

