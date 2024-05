Concorso per professori associati e ricercatori all’Università Guglielmo Marconi, 10 posti

Ecco come partecipare alla selezione, attiva per diverse facoltà e discipline.

Avviata procedura di selezione per la chiamata di cinque professori associati e per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e definito: il concorso, indetto dall’Università Guglielmo Marconi, è già attivo.

Ecco i dettagli del bando e le modalità di partecipazione.

Concorso Università Guglielmo Marconi per professori associati e ricercatori

Sono disponibili i seguenti posti per professori associati:

Facoltà di Lettere – 11/A2 – Storia moderna (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Scienze della Formazione – 14/C1 – Sociologia generale (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Scienze della Formazione – 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Scienze della Formazione – 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Scienze della Formazione – 11/E3 – Psicologia Sociale, del lavoro e delle organizzazioni (1 posto).

Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato in tenure track, l’Università Guglielmo Marconi intende occupare 5 posti nelle seguenti discipline:

Facoltà di Lettere – 12/D1 – Diritto Amministrativo (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Lettere – 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (1 posto);

(1 posto); Facoltà di Scienze della Formazione – 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (2 posti riservati a categorie protette di cui all’articolo 24, comma 1-bis, della legge n. 240/2010);

(2 posti riservati a categorie protette di cui all’articolo 24, comma 1-bis, della legge n. 240/2010); Facoltà di Scienze della Formazione – 11/E2 – Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione (1 posto).

Requisiti

Naturalmente, per questo tipo di posizioni è richiesta una laurea magistrale, più l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professori e il titolo di dottore di ricerca per i ricercatori nella disciplina messa a concorso. I requisiti per ciascuna posizione possono essere consultati sul sito dell’Università Guglielmo Marconi (link in basso). Per tutte le posizioni valgono i requisiti di accesso per i concorsi pubblici, tra i quali:

Maggiore età;

Cittadinanza italiana, UE o equivalenti ai fini concorsuali per legge;

Assenza di condanne penali o sentenze che ostacolino i rapporti lavorativi con la Pubblica Amministrazione;

Non essere stati destituiti, sospesi o licenziati da un pubblico impiego per motivi disciplinari, produzione di documentazioni false o costante scarso rendimento.

Come fare domanda

I bandi e il portale per l’invio della domanda online di partecipazione ai concorsi dell’Università Guglielmo Marconi per professori associati e ricercatori sono accessibili al sito https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/.

Concorso Università Guglielmo Marconi, scadenza bando

La scadenza per la partecipazione è fissata al 17/06/2024, al 30esimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

