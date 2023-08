Violento impatto sulla Statale 118, ecco come stanno i feriti: giovane in prognosi riservata

Due feriti gravi dopo il terribile incidente sulla Raffadali - Agrigento: ecco le ultime informazioni sulle loro condizioni.

Si trova ferito gravemente e in prognosi riservata l’autista agrigentino di 32 anni coinvolto in un drammatico incidente lungo la Statale 118 Agrigento-Raffadali, verificatosi lo scorso 1 agosto intorno alle 22.

Ecco le prime informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente sulla Statale 118, un ferito in prognosi riservata

La dinamica dell’incidente rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate due auto: una Skoda Fabia e una Ford Focus. L’impatto è avvenuto ieri sera nei pressi del bivio per Montaperto (Agrigento).

Entrambi i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti in seguito al brutto incidente. Si tratta di due giovani di 32 e 23 anni, entrambi residenti a Raffadali. I due sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: il 32enne risulta ricoverato in prognosi riservata, mentre il 23enne, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco per aiutare i feriti ad abbandonare i mezzi dopo la violenta collisione. Il traffico veicolare sulla Strada Statale 118 Agrigento-Raffadali è rimasto bloccato per diversi minuti dopo il sinistro.

Immagine di repertorio