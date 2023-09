Confagricoltura Sicilia, a Taormina il confronto tra imprese e politica

Una tavola rotonda a Taormina con i protagonisti dell’imprenditoria agricola siciliana e i rappresentanti delle Istituzioni: ecco di cosa si discuterà il prossimo 21 settembre

“Coltiviamo eccellenze: le imprese siciliane si confrontano con la politica’. Questa l’iniziativa di Confagricoltura Sicilia in programma per il 21 settembre prossimo a Taormina, a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano. Una tavola rotonda con i protagonisti dell’imprenditoria agricola siciliana e i rappresentanti delle Istituzioni per ragionare insieme sulle leve strategiche per lo sviluppo del settore. I lavori avranno inizio alle 10.30.

A patrocinare l’importante iniziativa l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il Comune di Taormina, Crédit Agricole e GAA (Gestione Assicurazioni Agricole). Il programma prevede,dopo i saluti istituzionali del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, gli interventi del Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, del Presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Mirco Carloni, e del Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino.

Ecco di cosa si discuterà all’incontro di Taormina

Parteciperanno ai lavori anche il Direttore Generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta e tanti imprenditori agricoli associati a Confagricoltura provenienti da tutta la Sicilia.

“Un momento importante di confronto vero -spiega il Presidente di Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese Ragona- tra rappresentanti delle Istituzioni e gli imprenditori agricoli siciliani che ogni giorno investono per un’agricoltura più competitiva e sostenibile”.

“Ancora una volta – aggiunge – la nostra Organizzazione si pone come anello di congiunzione tra Politica e Imprese, accelerando e promuovendo attività di collaborazione fattiva nell’interesse comune dello sviluppo economico della nostra Regione. Sarà l’occasione per discutere a 360 gradi con gli interlocutori più autorevoli su temi come coperture assicurative, accesso al credito, filiere produttive, quadri normativi e tutte le tematiche che stanno a cuore agli imprenditori agricoli siciliani che, tra mille difficoltà, continuano a creare ricchezza e lavoro”. “Ringrazio sin da ora – conclude il Presidente di Confagricoltura Sicilia – tutti coloro i quali hanno aderito a questa iniziativa rendendola un’occasione preziosa, utile e autorevole di confronto fattivo tra protagonisti del processo virtuoso ed inclusivo dello sviluppo economico e sociale”.