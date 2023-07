Confartigianato Sicilia, nasce settore Moda: Flavia Pinello presidente

Nasce il gruppo regionale della moda in Confartigianato Sicilia e Flavia Pinello (già alla guida della categoria moda in Confartigianato Palermo) è stata eletta presidente. Il settore moda in Sicilia vede 1.873 imprese di cui più della metà, 1.013 ovvero il 54%, sono artigiane. Del gruppo fanno parte anche Rita Curcio (presidente moda Siracusa) e Maurizio Ciotta (presidente moda Trapani).

“Il fashion siciliano è considerato sempre più una eccellenza di un ‘Made in Sicily Artigiano’ che raccoglie riconoscimenti al di fuori dei confini, dando senso a quel valore artigiano che la nostra organizzazione porta avanti da sempre – dice Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia – Le quasi duemila imprese della moda nell’Isola, rappresentano il 6% delle aziende manifatturiere sul territorio. Adesso abbiamo un responsabile regionale della categoria che sarà riferimento e guida per lo slancio del nostro territorio”.

“Vorremmo lanciare una fashion week siciliana, con Confartigianato come capofila, che abbraccia tutti i settori produttivi, dal food al turismo – afferma la neo presidente Flavia Pinello – L’obiettivo è anche quello di coccolare i nostri buyer, far conoscere loro l’indotto e soprattutto avviare dei B2B con le nostre aziende nell’ottica di esportare il made in Sicily nel mondo. La categoria regionale farà quindi da volano, in questa occasione e in tutte le altre in programma, per le nostre imprese che avranno l’opportunità di aprirsi a nuovi orizzonti”.