Confassociazioni, Agrippino Castania: “In Sicilia, importante il nuovo bando OCM Vino per la campagna 2024-2025”

In Sicilia l’importante settore del vino può sorridere perché la Regione ha pubblicato il nuovo bando OCM Vino per la campagna 2024-2025 che mette a disposizione 8 milioni di euro per le imprese del settore vinicolo. Il Vice presidente del branch Banca e Finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni, Agrippino Castania, ha la piena convinzione che questi soldi possono dare un sostegno concreto alle cantine siciliane, migliorando le loro performance produttive, conquistare nuovi mercati esteri e aumentare il loro potenziale di innovazione e sostenibilità.

Chi può partecipare al bando

“Gli 8 milioni di euro – sottolinea Agrippino Castania – destinati alle imprese del settore vinicolo siciliano possono rappresentare la chiave di successo per le aziende interessate. Giudico positivo e fondamentale il nuovo bando OCM Vino per la campagna 2024-2025”. Al bando possono partecipare micro, piccole e medie imprese, e le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. “Il vino siciliano – conclude Castania – è di qualità, molto apprezzato anche all’estero. Con tale supporto la Regione Siciliana aumenta maggiormente il suo valore. È veramente importante quando le Istituzioni danno ampio sostegno al tessuto produttivo territoriale”.