Impianto di nuova Sigona di nuovo in funzione, “salva” stagione irrigatoria alla Piana di Catania

Grazie alle sinergie attivate dal Consorzio di Bonifica di Catania è stato possibile riattivare l'ultimo dei 4 quadri dell'impianto, fondamentale per garantire l'inizio della stagione irrigatoria.

Per l’agrosistema della Piana di Catania (il 2° più grande d’Italia) l’11 aprile 2023 è stato un giorno importante. Grazie alla sinergia che il Consorzio di Bonifica di Catania è riuscita a mettere in campo nel corso degli anni investendo professionalmente attraverso tutta la forza lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, è stato possibile rimettere in funzione l’ultimo dei 4 quadri comando dell’impianto di nuova Sigona.

Lo annuncia il segretario di Sifus Confali, Ernesto Abate. Nonostante la vetustà dell’apparecchio e il suo funzionamento limitato, la sistemazione dell’impianto – guastatosi lo scorso 13 marzo a causa della presenza di un topo – è un fatto molto importante per l’economia agricola siciliana, in particolare della Piana di Catania, in quanto permette l’avvio regolare della stagione irrigatoria, ostacolata dal guasto dell’apparecchio.

Piana di Catania, rimesso in funzione l’impianto di nuova Sigona

“Questo impianto come tutti gli altri presenti nel comprensorio irriguo non è stato oggetto di manutenzione nel periodo invernale a causa della esigua presenza di personale operaio che per il 90% è assunto solamente in periodo estivo; tuttavia, attraverso l’assunzione avvenuta il 6 marzo senza distinzioni di fasce di garanzia occupazionale (78-101-151 giornate di lavoro l’anno), il sollevamento di Sigona è stato riparato in house, cioè con la piena disponibilità di tutto il reparto impiantistica, permetterà di irrigare ben 8.500 ettari di campi adibiti ad agricoltura, ortive, risaie e cibo per zootecnia, spiega Abate.

“Ovviamente questa è e resta una misura tampone poiché funziona solamente un motore su quattro e per di più al 50%; pertanto, occorre avviare la realizzazione di una nuova tecnologia di sollevamento che permetterà di sfruttare al meglio le risorse irrigue dell’invaso di Lentini che ha raccolto acqua a sufficienza per permettere gli agricoltori di tornare ad investire le giuste energie anche in questa stagione siccitosa. Ancora una volta è dimostrato che per fare funzionare i Consorzi di Bonifica bisogna avere il coraggio di restituire il servizio irriguo all’utenza consortile attraverso il corretto riempimento delle piante organiche variabili cosiddetti POV, e che ad esempio, come accade a Catania, si conta una carenza di organico di ben oltre 100 unità di lavoro, le stesse che vengono assunte solamente per 3 / 5 / 6 mesi l’anno anziché per l’intero anno, come previsto dai POV”.

“Servono soluzioni a medio e lungo termine”

Il Sifus stimola ancora una volta l’Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino “a tenere due percorsi distinti e separati tra loro, lavorando allo scorrimento per effetto del turnover (art 60 lr 9 del 15 aprile 2021) per misure che guardano ai problemi a breve termine, mentre si lavora alla riforma dei Consorzi di Bonifica che vede a medio e lungo termine”.

“In tutto ciò vanno sollecitate tutte le attività poste in essere dai Consorzi di Bonifica per la realizzazione di reti infrastrutturali che possano lavorare tutto l’anno, abbassando gli onerosi costi di energia elettrica che pesa per milioni di euro l’anno a comprensorio irriguo”.