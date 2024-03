Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale senza commissario: scatta la protesta del Sifus

Il sindacato scende in piazza dopo aver tentato il dialogo con le autorità regionali sulla difficile situazione dei Consorzi di Bonifica.

Il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale è senza commissario straordinario dallo scorso 5 marzo: in 11 giorni nessuna soluzione alternativa e nessuna sostituzione. Per questo, il Sifus ha deciso di scendere in piazza Indipendenza a Palermo per manifestare contro quella che definiscono “l’ennesima beffa per i siciliani”.

Negli scorsi giorni l’associazione sindacale – dopo l’ennesima lettera alle autorità regionali sui problemi dei Consorzi di Bonifica – aveva annunciato la volontà di organizzare una serie di proteste a tutela dei lavoratori del settore, vittime di una crisi di natura economica ma anche infrastrutturale, aggravata dall’emergenza siccità.

Consorzio di Bonifica Sicilia orientale senza commissario

Il Sifus – tramite il segretario regionale Ernesto Abate – scrive: “Sono trascorsi 11 giorni – e altri trascorreranno – senza un’alternativa e sostitutiva guida politica. Ci si rende conto che è inutile e non ha senso tentare altre strade del dialogo”. Da qui la decisione di protestare.

Le proteste

Queste le manifestazioni annunciate dal Sifus e previste nei prossimi giorni:

20 marzo: protesta dei comitati spontanei in piazza Indipendenza a Palermo;



22 marzo: il Sifus contribuirà alla protesta “La Sicilia alza la voce” contro la gestione politica delle questioni agro-silvo-pastorali a livello regionale.

Il Sifus chiede un’azione decisa contro una “politica distratta” che limita “in termini di progettualità, programmaticità, previsione e manutenzione” l’attività dei Consorzi di Bonifica in Sicilia.

