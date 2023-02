Consulenza specializzata per uscire dalla crisi aziendale

“Integra Srl” offre alle aziende soluzioni su misura e strategie di web marketing

Durante la pandemia Integra srl è stata una delle aziende siciliane che ha salvato, aprendole a nuovi mercati, imprese regionali a rischio fatturato zero offrendo strategie di web marketing. Al termine del periodo d’emergenza la società di consulenza fondata nel 2015 da Marco Capobianco, Walter Solarino e Girolamo Polizzi è tornata a proporre programmi di consulenza integrata, puntando sempre a soluzioni su misura per i partner.

Su Palermo e Ragusa Integra è presente con due sedi fisiche, me nelle regioni di Calabria, Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna ha già prestato supporto professionale per il miglioramento delle performance d’impresa e conta di farlo ancora in futuro.

“La nostra filosofia è orientata al sostegno alle pmi territoriali, aiutandole a strutturarsi e crescere, quindi diventare sempre più performanti nel loro mercato. Lo facciamo in maniera “artigianale”, con un approccio “sartoriale”, perché creiamo una programmazione su misura dei partner. Non utilizziamo un approccio da vendor, non suggeriamo pacchetti preconfezionati. Riconosciamo in questa scelta un limite oggettivo, legato al tempo necessario allo studio e allo sviluppo delle strategie, ma sono fasi in cui mettiamo anima e corpo ottenendo risultati positivi”.

Il 2022 è stato un anno di aumento del fatturato, mentre il 2023 si prospetta un periodo interessante grazie agli aiuti europei riservati alle imprese.

“Quest’anno è stato l’anno migliore – ha ammesso Capobianco -, il fatturato è cresciuto del 60 per cento e restiamo fiduciosi anche nelle previsioni dei prossimi due anni. Gli scenari dovrebbero prospettarsi molto interessanti grazie ai fondi del Pnrr destinati alle piccole e medie imprese”.

Le aree d’intervento di Integra sono sei: consulenza aziendale, formazione coaching, ricerca del personale, analisi del personale, web marketing, corsi pnl.

“Il nostro compito è creare ambienti produttivi, per questo rispondiamo ad esigenze, quali, la formazione di figure manageriali all’interno delle imprese. Le aziende con cui lavoriamo nascono spesso dall’intuizione di un capofamiglia, che ha strutturato i quadri contando sul proprio nucleo familiare. Una scelta non condizionante, ma per utilizzare una metafora, “essere stato giocatore non vuol dire saper allenare”. Le figure intermedie servono per legare il vertice alla base e devono avere una formazione manageriale. Un altro approccio fondamentale è quello al recruiting. In Integra selezioniamo il personale per i nostri clienti utilizzando il test 15FQ+ (Fifteen Factor Questionnaire Plus), un questionario self-report che permette una valutazione delle caratteristiche individuali e sociali, dei punti di forza e di crescita della persona”.

Riprendendo il discorso della formazione in presenza, Integra è tornata a puntare sulla propria Academy riservata ad imprenditori e quadri di vertice.

“Parliamo di una vera e propria “palestra” per imprenditori, manager e professionisti. Un luogo d’incontro dove affrontare argomenti strategici per la gestione d’impresa e per la crescita professionale e personale. Realizziamo corsi multidisciplinari con lo scopo di stabilire nuovi paradigmi di pensiero trattando tematiche di massima importanza per chi fa business oggi. Separiamo gli ambiti di formazione perché intendiamo l’azienda divisa su tre livelli: vertice, intermedio e operativo. La preparazione specifica di ognuno garantisce un risultato per tutto l’organico aziendale”.

Come sviluppare nuove opportunità di vendita

Il Web Marketing aiuta a raggiungere tutte le persone che contano di più per la propria attività, e grazie ai più diffusi social network, si possono raggiungere persone specifiche (in target) che potrebbero diventare i nuovi clienti di domani.

Per raggiungere determinati obiettivi aziendali è necessario applicare un sistema di acquisizione clienti Automatico ed efficace. Il nostro metodo è un sistema perfezionato grazie a lunghi anni di lavoro ed esperienza, con lo sviluppo di decine di progetti di Marketing in ogni settore.

Si tratta di un metodo completo, strutturato in una serie di passaggi, ognuno dei quali permette di ottimizzare il lavoro e massimizzare i risultati per ogni fase. Dalla generazione del traffico, alla creazione dei contenuti, fino alla realizzazione dei funnel veri e propri e all’analisi delle KPI, avrai in mano un sistema avanzato per trasformare i tuoi progetti di business in realtà vincenti.

INTEGRA srl ha soddisfatto tutti i requisiti per diventare Partner ufficiale di Google.

È Partner di Confindustria Siracusa.

Integra Srl è una Società autorizzata dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con registrazione all’albo n. 0000008 31/01/2023.

Ha inoltre attuato e mantiene un sistema di gestione qualità che è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed Erogazione di corsi di formazione professionale anche in ambito industria 4.0.

www.integracorporate.it

info@integracorporate.it