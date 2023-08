Continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso, si riattiva il progetto per l’area cargo

SAC provvede alla riattivazione dell’attività progettuale per l'aeroporto di Comiso.

SAC comunica che, grazie alle opportunità emerse durante il tavolo tecnico per l’area cargo e la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso, si è provveduto alla riattivazione dell’attività progettuale, secondo i precetti dell’art.41 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il tavolo è stato istituito dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso, le ultime news

Una volta conclusa la nota emergenza conseguente all’incendio dello scorso 16 luglio 2023, la Società ha infatti già avviato il lavoro di rilevamento e valutazione delle esigenze e dei fabbisogni del bacino territoriale servito. I risultati costituiscono il documento d’avvio della progettazione delle infrastrutture da destinarsi al servizio cargo.

Tali valutazioni, in corso di finalizzazione, traggono spunto e riferimento dalle conclusioni a cui si è giunti tramite il lavoro che il Comune di Comiso ha commissionato alla Società Rina nel 2020, inerente la redazione di uno studio specialistico utilizzabile come linee guida per la progettazione del servizio cargo da svolgersi all’aeroporto Pio La Torre.

SAC assicura puntuale comunicazione e confronto riguardo agli sviluppi e le evoluzioni dell’attività progettuale, per approfondimenti sulle soluzioni individuate come idonee alla realizzazione dell’area e agli atti amministrativi consequenziali.