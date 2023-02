“Contrade dell’Etna” 2023, la rassegna del vino siciliana torna ad aprile: i dettagli

Nel Catanese ad aprile torna una delle rassegne del vino più amate in Sicilia. Ecco le cantine partecipanti.

Rulli di tamburo per il ritorno di “Contrade dell’Etna”, una delle rassegne del vino ormai più gettonate su scala internazionale, approdata alla sua XIV Edizione che, quest’anno, sarà organizzata dal 15 al 17 aprile 2023 nella location del “Picciolo Etna Golf Resort”, a Rovittello – Castiglione di Sicilia (in provincia di Catania).

A targare questa mirabile tre giorni che coinvolge una platea vastissima e attenta di addetti ai lavori, esperti e pubblico appassionato è la società “Crew” che si prefigge un’edizione più ricca, costruttiva e polarizzante per i protagonisti della scena: i vini del vulcano e i loro produttori.

Contrada dell’Etna 2023, i dettagli

L’evento “Contrade dell’Etna” si avvicina e la campagna iscrizioni dei produttori sfreccia spedita con il vento in poppa. Dopo le 90 cantine registrate lo scorso anno, che hanno partecipato con entusiasmo in una kermesse di spiccata rilevanza, in questa stagione, si punta ad alzare l’asticella, a richiamare ulteriori imprese che identificano questo suolo e questo clima e a raggiungere un’utenza sempre più variegata e cospicua mediante un’attrattiva mediatica nazionale e internazionale.

L’impronta della manifestazione “Contrada dell’Etna” 2023 resta fedele all’idea visionaria del compianto Andrea Franchetti, pioniere indiscusso e indimenticato.

“Nuove realtà vinicole e assetto digitale”

“Le adesioni di nuove realtà vinicole che saliranno sul palco di ‘Contrade’ per la prima volta – dichiara la società “Crew” -, rappresentano per noi un attestato di stima e fiducia che ci gratifica moltissimo. Il nostro impegno resta fedele all’impronta che Andrea Franchetti ha lasciato nell’universo dei vini etnei in modo indelebile. Il consenso generale che percepiamo è una spinta in più e lo dobbiamo senz’altro all’incremento e allo sviluppo delle attività del settore sull’Etna”.

La manifestazione, avrà un assetto sempre più digitale attraverso il sito web di Contrade www.lecontradedelletna.com e i social network. Informazioni e contenuti verranno condivisi e veicolati a 360* arricchendo la tre giorni che si articolerà sulla scia della vincente passata edizione.

Programma e partecipanti

Nella prima giornata di “Contrade dell’Etna 2023, sabato 15 aprile, si parte con l’inizio lavori dedicato all’aspetto tecnico-scientifico, curato da personalità del settore che interverranno nella mattinata.

Seguiranno le masterclass sui vini del comprensorio, rivolte ai giornalisti, critici, produttori e a tutto il mondo interessato (qui si accederà nelle varie sale del “Picciolo Etna Golf Resort” con prenotazione e accredito fino a esaurimento posti: le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente);

la seconda giornata di domenica 16 aprirà i battenti dalle ore 9 fino alle 12 per consentire la degustazione alla stampa specializzata per i “Vini En Primeur”; dalle ore 12 alle 19, l’ingresso sarà dedicato al pubblico degli appassionati, con la possibilità di acquistare i biglietti online; la terza giornata di lunedì 17 sarà riservata, come di consueto, agli esponenti del settore horeca e agli addetti ai lavori.

I componenti di “Crew” (Massimo Nicotra e Raffaella Schirò) anticipano che quest’anno, nella data d’apertura di sabato 15 aprile, sono previsti ospiti di notevole caratura, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane. La volontà e la preparazione da parte del team organizzativo mira a realizzare occasioni di incontro, confronto e vetrina per promuovere i vini che hanno un carattere identitario e distintivo e meritano di viaggiare in tutto il mondo.

Qui di seguito, un primo elenco di cantine partecipanti a “Contrade dell’Etna” 2023: